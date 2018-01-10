Şans Topu sonuçları MPİ 10 Ocak çekilişi yapıldı Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla bilet sorgula

Şans Topu sonuçları açıklandı mı sorusu merak edilirken Milli Piyango İdaresi tarafından akşam saatlerinde Şans Topu'nun 10 Ocak çekilişi yapıldı. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar nedir? 10 Ocak 2018 Şans Topu çekilişinde hangi rakamlara ikramiye çıktı? Bu haftaki Şans Topu çekilişinde haftanın talihlileri nereden hangi şehirden çıktı? Milli Piyango ŞansTopu çekilişi bilet sorgulama nasıl yapılacak? gibi sorularına yanıt arayarlar için detayları bu haberimiz üzerinden yer verdik. Şans Topu’nda bugün 865’inci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 4 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihlilerin; Eskişehir’in Tepebaşı, İzmir’in Konak, Kocaeli’nin Gebze ve Konya’nın Ereğli ilçelerinden kuponlarını yatırdıkları açıklandı. Talihliler tam 186 bin 919 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Çekilişin kazandıran sayıları ise; 11, 15, 20, 21, 26 ve artı 2 oldu. İşte Milli Piyango 10 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları ve detayları...



Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu hafta 865. kez gerçekleştirilecek. Geçen hafta 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü ve kişi başı 186 bin 919 lira kazandı. Şimdi Şans Topu kuponlarını oynayan vatandaşlar bu akşamki çekilişte büyük ikramiyenin hangi rakamlara vuracağını merak ediyor.



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye 4 talihli arasında paylaşıldı. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 15 talihli 4 bin 984 lira 70 kuruş, 4 artı 1 bilen 201 talihli 372 lira 60 kuruş, 4 bilen 3 bin 165 talihli 31 lira 55 kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 84 talihli 20 lira 85 kuruş, 3 bilen 94 bin 346 talihli 3 lira 70 kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 252 talihli 6 lira 50 kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 132 talihli de 3 lira 70 kuruş ikramiye almaya hak kazandı.





ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu'nda 865. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Sonuçları heyecanla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde "Şans Topu çekilişi saat kaçta?" ve "Şans Topu sonuçları" aramasını yapıyor.



ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI - 3 OCAK 2018



Milli Piyango İdarsi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir-Tepebaşı, İzmir-Konak, Kocaeli-Gebze, Konya-Ereğli'den satın aldığı kaydedildi.

Şans Topu sonucu: 11 - 15 - 20 - 21 - 26 + 02

Milli Piyango İdarsi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir-Tepebaşı, İzmir-Konak, Kocaeli-Gebze, Konya-Ereğli'den satın aldığı kaydedildi.





BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI: 06 - 08 - 25 - 28 - 33 + 05

27 Aralık Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 2 talihli 360 bin 891 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir'in Odunpazarı ve Kocaeli'nin İzmit ilçelerinde kuponlarını yatırdığı tespit edildi.

Öte yandan Şans Topu'nda 5 bilen 25 kişi 2 bin 887 lira 55'şer kuruş, 4+1 bilen 241 kişi 299 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 712 kişi 35 lira 45'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 653 kişi 18 lira 35'er kuruş, 3 bilen 78 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2+1 bilen 62 bin 428 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1+1 bilen 214 bin 903 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.

5+1 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 186.919,10 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 15 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.984,70 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 201 Kişi Başına Düşen İkramiye 372,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.165 Kişi Başına Düşen İkramiye 31,55 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.084 Kişi Başına Düşen İkramiye 20,85 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 94.346 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,70 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 54.252 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,50 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 180.132 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,70 TL



ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi’nden ikramiyelerini alabilir.

Talihlilerin 1 yıl içinde ikramiyelerini ilgili yerden alması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödeme yapılmaz.



ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu kuponu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde ise 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. Kolon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Oynanan her kolon için ücret ödenir. Çekilişler Çarşamba akşamları düzenlendiği için, Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Çekilişte katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir.







ŞANS TOPU HAKKINDA



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;



(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.