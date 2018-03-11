Sayısal Loto 10 Mart çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango severlerin merakla beklediği 10 Mart 2018 MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı haberimizde. Sayısal Loto çekilişi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirildi.Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 3. devir gerçekleşti ve önümüzdeki haftaya 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye iki haftadır devrediyor. Geçen hafta çekiliş sonucunda; 5 bilen 148 talihli 5 bin 675 lira 60 kuruş, 4 bilen 8 bin 323 talihli 76 lira ve 3 bilen 155 bin 617 talihli de 11 lira 45 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam 3 milyon 254 bin 351 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 86 bin 975 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 166 bin 434 lira 35 kuruş aktarım yapıldı. Şans oyunları arasında en çok oynanan ve sevilen Sayısal Loto, her cumartesi günü çekiliş sonuçları açıklanmaktadır. İşte merak edilen Sayısal Loto sonuçları açıklandı 10 Mart Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr! detayları haberimizde derledik.

SAYISAL LOTO 10 MART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira 85'er kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira 70'er kuruş, 3 bilen 170 bin 302 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 475 bin 608 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 229 bin 321 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 245 bin 740 lira 64 kuruş kamuya aktarılacak.



SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her hafta Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için yüz binlerce vatandaş nefesini tuttu. 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Sayısal Loto'da 1112. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.



Sayısal Loto çekilişleri düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.



Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların yayın saatinde Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapması yeterlidir. Çekilişler başlar başlamaz haberimizdeki link üzerinden canlı olarak izlenebilir.







GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI (3 MART 2018)



Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişine göre, 6 bilen ikinci kez çıkmadı ve büyük ikramiye olan 3 milyon 824 bin 377 lira 2. kez devretti. 5 bilen 148 kişi 5 bin 675 lira, 4 bilen 8 bin 323 kişi 76 lira ve 3 bilen 155 bin 617 kişi 11 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.







SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye kazanırlar. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir. İkramiye kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi gerçekleştirilmez.



SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto çekilişlerinin sonuçlarına göre, en fazla çıkan ve ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40

Çekilişte en az çıkan sayılar; 33, 37, 43 ve 45









SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



18 yaşından küçük olanlar Sayısal Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Kupon doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Çekiliş için doldurulacak her kolona ücret ödenir. Katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon ile çekilişe katılım sağlanabilir. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaması halinde, ikramiye bir sonraki haftaya devreder.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, iptal edilmiş ya da yırtılmış biletler için ikramiye verilmez. Biletlere ikramiye verilebilmesi için seri numara, barkot ve güvenlik numarasının tam olarak okunması gerekir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ



Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.







Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.