Sayısal Loto 23 Eylül çekiliş sonuçları Sayısal Loto bilet sorgulama mpi.gov.tr

Sayısal loto 23 Eylül sonuçları ve Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı merakla araştırılıyor. Sayısal Loto sonuçları her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruluyor. Zengin olma umuduyla bu oyunu oynayanlar çekiliş sonuçlarının bir an önce açıklanması için sabırsızlanıyorlar. Sayısal Loto 6 bilen oldu mu 5 bilen ne kadar aldı büyük ikramiye kaç TL ? Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte büyük ikramiye olan 3 milyon 586 bin lira 5, 20, 36, 41, 45 ve 46 numaralarına çıktı. 6 bilen olmayınca büyük ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 5 bin 498 lira 15'er kuruş, 4 bilen 7 bin 440 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 141 bin 910 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı. Sayısal Loto23 Eylül çekiliş sonuçları ve Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle olacak. Şans oyunu için bilet alanların dikkatli olması gerekir. Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde; Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır. Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

SAYISAL LOTO 23 EYLÜL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekilişin yapılmasının ardından haberimiz içerisinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO GEÇEN HAFTA (16 EYLÜL) SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 586 bin 64 lira 40 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 5 bin 498 lira 15'er kuruş, 4 bilen 7 bin 440 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 141 bin 910 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 66 bin 707 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 967 bin 841 lira 92 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 99 bin 180 lira 11 kuruş aktarılacak.

SAYISAL LOTO NEDİR? SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayı Toplam İsabet Son İsabet

38 151 1052. Hafta

18 149 1058. Hafta

21 147 1055. Hafta

16 146 1056. Hafta

36 145 1058. Hafta

26 143 1055. Hafta

1 142 1012. Hafta

40 140 1058. Hafta

47 140 1057. Hafta

9 137 1052. Hafta

SAYISAL LOTO OYNARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

-18 yaşından küçük kişilerin Sayısal Loto oyununa katılamazlar. İkramiye çıkması durumunda alamazlar.

-Doldurduğunuz kolonu eğer iptal edecekseniz, hemen altında bulunan İPTAL kutucuğunu işaretlemeniz gerekir aksi takdirde kolon geçerli sayılacaktır.

-Oynarken istediğiniz kadar kolon doldurabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur.

-Kolon üzerinde işaretleme yaparken kırmızı kalem kullanılmamalıdır.

-Biletinizi ısıdan korumanız gerekmektedir. Aksi takdirde yapısında bozulmaya sebep olabilir.

-Kolon üzerinde bulunan kutucukların dik şekilde işaretlenmesi gerekir.

-Kuponunuzun olması ikramiyeyi talep etme hakkını size vermez.

-Almış olduğunuz Milli Piyango biletinin arka yüzüne ad ve soyadınızı yazarak imzalamanız önerilir. -İkramiye kazanmanız durumunda biletin size ait olduğunu ispatlamak adına bu uygulama size yardımcı olacaktır. Ayrıca ikramiyesini almak için Milli Piyango İdaresine giden talihlilere de biletin arka yüzüne ad, soyad ve imzasını atması istenir.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.