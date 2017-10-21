Sayısal Loto çekilişi 21.10.2017 sonuçları açıklandı mı Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı mpi.gov.tr

21 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? Kimler ne kadar ikramiye alacak? Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde ne kadar ikramiye verilecek? soruların yanıtları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye 1 talihliye çıktı. Çekiliş ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre büyük ikramiye dışında; 5 bilen 121 talihli 6 bin 7 lira 30 kuruş, 4 bilen 7 bin 423 talihli 74 lira 20 kuruş ve 3 bilen 142 bin 500 talihli de 10 lira 80 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere, 4 milyon 543 bin 20 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 1 milyon 807 bin 288 lira 93 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 9 bin 560 lira 11 kuruş aktarım yapıldı. 21.10.2017 Cumartesi günü Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre ayrıntılar haberimizde...





SAYISAL LOTO 14 EKİM SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nunbin 92'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 12, 33, 34 ve 45 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen birkişi, 1 milyon 726 bin 350 lira 55 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 92'nci hafta çekilişinde 5 bilen 121 kişi 6 bin 7 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 423 kişi 74lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 142 bin 500 kişi 10 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden yatırdığı belirlendi. Çekilişte, toplam 4 milyon 543 bin 20 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 807 bin 288 lira 93 kuruş, şansoyunları vergisi olarak da 1 milyon 9 bin 560 lira 11 kuruş aktarılacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;



3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,



5 bilenler Milli Piyango İdaresi şubelerinden,



6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmaz ve büyük ikramiye verilemezse, sonraki haftaya devreder. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyelerini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi yapılmaz.



SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



1093’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek çekilişte en çok çıkan ve talihlilere kazandıran rakamlar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişte en az çıkan rakamlar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.



SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş için kuponda işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır. İşaretlemelerde kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Çekilişe katılım için sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurulabilir. Doldurulan kolon iptal edilmek istendiğinde kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Oynanan her kolon ayrı ayrı ücretlendirilir. İşaretlenen sayıların diğer çekilişler için de geçerli olması isteniyorsa, kolonun sol kısmında yer alan çoklu çekiliş kısmından işaretleme yapılabilir.



SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayı Toplam İsabet Son İsabet

38 151 1052. Hafta

18 149 1058. Hafta

21 147 1055. Hafta

16 146 1056. Hafta

36 145 1058. Hafta

26 143 1055. Hafta

1 142 1012. Hafta

40 140 1058. Hafta

47 140 1057. Hafta

9 137 1052. Hafta

SAYISAL LOTO OYNARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

-18 yaşından küçük kişilerin Sayısal Loto oyununa katılamazlar. İkramiye çıkması durumunda alamazlar.

-Doldurduğunuz kolonu eğer iptal edecekseniz, hemen altında bulunan İPTAL kutucuğunu işaretlemeniz gerekir aksi takdirde kolon geçerli sayılacaktır.

-Oynarken istediğiniz kadar kolon doldurabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur.

-Kolon üzerinde işaretleme yaparken kırmızı kalem kullanılmamalıdır.

-Biletinizi ısıdan korumanız gerekmektedir. Aksi takdirde yapısında bozulmaya sebep olabilir.

-Kolon üzerinde bulunan kutucukların dik şekilde işaretlenmesi gerekir.

-Kuponunuzun olması ikramiyeyi talep etme hakkını size vermez.

-Almış olduğunuz Milli Piyango biletinin arka yüzüne ad ve soyadınızı yazarak imzalamanız önerilir. -İkramiye kazanmanız durumunda biletin size ait olduğunu ispatlamak adına bu uygulama size yardımcı olacaktır. Ayrıca ikramiyesini almak için Milli Piyango İdaresine giden talihlilere de biletin arka yüzüne ad, soyad ve imzasını atması istenir.

SÜPER LOTO BİLETİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.