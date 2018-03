Sayısal Loto çekilişi 24 Mart sonuçları MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

Sayısal Loto çekilişi 24 Mart sonuçları açıklandı mı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekilişi kazandıran numarlar nedir? Sayısal Loto bilet sorgulama nasıl yapılır? soruların yanıtları haberimizde. Sayısal Loto’da bugün 1115’inci hafta çekilişi gerçekleştirildi. Çekilişte kazandıran numaraları haberimizden takip edebilirsiniz. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı bu haftaya devretti. Çekilişte büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran sayılar ise; 2, 16, 17, 31, 44 ve 48 oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiyeyi alan çıkmadı. Çekiliş sonucu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 183 talihli 51 bin 193 lira 45 kuruş, 4 bilen 9 bin 368 talihli 81 lira 70 kuruş ve 3 bilen 179 bin 273 talihli de 11 lira 95 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye bir sonraki hafta 6 bilene verilmek üzere devreder. İşte Sayısal Loto çekilişi 24 Mart sonuçları ve bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr'ye haberimizde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz..



SAYISAL LOTO 17 MART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Sayısal Loto sonuçları Milli Pİyango İdaresi'nin resmi sitesindeki canlı yayın çekilişiyle belli oldu. 17 Mart 2018 1114. hafta Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kimse bilemedi ve 4. kez devretti. 5 bilen 183 kişi ise 51.193,45 TL kazandı.



Cumartesi günleri oynayanlarına milyonlarca lira para dağıtan Sayısal Loto'nun sonuçları canlı yayınla her hafta Milli Piyango İdaresi'nin resmi istesinden yayınlanıyor. 17 Mart 2018 1114. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar : 02 - 16- 17 - 31 - 44 - 48



Milli Piyango İdaresi; Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara çekilişinin canlı yayınını 21.15'te başladı. Sayısal Loto sonuçlarında büyük ikramiyeyi kimse bilemedi ve 4. kez devretti. 5 bilen 183 kişi 51.193,45 TL kazandı.









GEÇEN HAFTA DEVRETMİŞTİ



Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde büyük ikramiye kimse bilememiş 5 milyon 954 bin 602 lira 10 kuruş bu haftaya devretmişti. 5 bilen kişi sayısı 164 olurken talihli kişilere 5 bin 471 lira 85 kuruş dağıtıldı.



SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye kazanırlar. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir. İkramiye kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.



SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK VE EN AZ ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto çekilişlerinde; 38 sayısı 160 defa, 18 sayısı 156 defa, 21 sayısı 153 defa çıktı. 16, 36, 40 sayıları ise 150 defa çıktı.



En az çıkan sayılar; 43 sayısı 104 defa, 37 sayısı 117 defa, 33 ve 45 sayıları da 121 defa çıktı.







SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



18 yaşından küçük olanlar Sayısal Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Kupon doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Çekiliş için doldurulacak her kolona ücret ödenir. Katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon ile çekilişe katılım sağlanabilir. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaması halinde, ikramiye bir sonraki haftaya devreder.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, iptal edilmiş ya da yırtılmış biletler için ikramiye verilmez. Biletlere ikramiye verilebilmesi için seri numara, barkot ve güvenlik numarasının tam olarak okunması gerekir.



Loto / Talih Oyunları Nedir ?



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları arasında : Milli piyango, on numara, şans topu, sayısal loto ve süper loto bulunmaktadır.



Bunlardan On Numaranın oynanışı : 1 ile 80 arasındaki numaralardan çekiliş sırasında belirlenecek olan 22 tane numaradan, 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı tahmin edenler ve bunun yanında hiçbir numarayı tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanırlar. 22 tane numaradan 10 tanesini doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılar büyük ikramiyeyi kazanırlar. Büyük ikramiye bir çekilişte dağıtılmazsa bir sonraki haftaya devredilir.



Şans Topu : bu oyun iki farklı sayı kümesi içerisinden belirlenen sayıda numara seçilerek oynanır. İlk grupta 1 ile 34’e kadar olan numaralardan, ikinci grupta ise 1 ile 14 arasında olan numaralar bulunmaktadır. Katılımcı ilk sayı grubundan beş adet, ikinci sayı grubundan 1 adet numara seçerek oyunu oynar.Şans topunda (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5), (5+1) olmak üzere 8 çeşit ikramiye dağıtılır.



Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.







Bir diğer oyun ise Süper Loto’dur : Süper loto oyununun mantığı 54 sayının içinden 6, 5, 4 veya 3 rakamı doğru tahmin ederek ikramiye kazanmaktır. Eğer altı bilen çıkmaz ise biriken ikramiye bir sonraki haftaya devreder. Sadece altı sayıyı da doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olur.



Milli Piyango oyunu ise : Önceden bastırılmış biletlerin satılarak, adetleri ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayalı şans oyunudur.

Milli Piyango oyunu çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planarı farklı özel çekilişler düzenlenebilir.



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ



Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.