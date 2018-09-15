Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de! Şans oyunu tutkunları 15 Eylül 2018 kazandıran numaraları haberimizde yer alacaktır. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto kazandırmaya devam ediyor. Sayısal loto'nun 1149. hafta çekilişi 15 Eylül 2018 saat 21:15'de yapılacak çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne oldu? Şanslı rakamlar ne? Sonuçlar henüz açıklanmadığını üzülerek belirtelim. 15 Eylül Cumartesi günü Çekiliş saat 21:15'te başlayacak. Yaklaşık 5 dakika sürecek çekilişte tek küre içerisinden 6 rakam tespit edilecek ve 21:20 civarında çekiliş sona erecek. Resmi sonuçlar ile kazanan il ve ilçe açıklaması 21:30 sularında duyurulacak. Öte yandan büyük ikramiyeyi kazanan talihli kişi çıkmaması halinde tutar bir sonraki haftaya devredilecek. Sayısal Loto'nun 12 Eylül sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz şanslı rakamlar haberimize eklenecektir. İşte merak edilen Sayısal Loto sonuçları açıklanınca star.com.tr’de yer alacaktır…

SAYISAL LOTO 15 EYLÜL 2018 SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTANIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 407 bin 619 lira 18 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 148'inci hafta çekilişinde 5 bilen 90 kişi 5 bin 262 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 417 kişi 80 lira 45'er kuruş, 3 bilen 85 bin 956 kişi 11 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 834 bin 662 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 175 bin 915 lira 21 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 657 bin 586 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Sayısal Loto'da devir sınırı kaldırılması ve haftada iki kez çekilmesi sonrasında heyecan daha da arttı. Sayısal Loto'nun devreden son dört çekilişinde çıkan sayılar çekilişi sırasına göre şu şekilde;

03 - 26 - 31 - 34 - 44 - 48

16 - 19 - 23 - 30 - 31 - 44

06 - 07 - 09 - 14 - 26 - 35

03 - 09 - 21 - 25 - 30 - 38

Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için Sayısal Loto'nun 2018'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık.

SAYISAL LOTO'DA 2018'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

38 - 158 kez

18 - 156 kez

21 - 151 kez

1, 16 ve 36 149 kez

40 - 148 kez

26 - 147 kez

17, 22, ve 32 - 144 kez

41 ve 47 - 143 kez

9 - 142 kez

12 - 141 kez

14 - 139 kez

8 - 138 kez

2, 3, 5 ve 30 - 137 kez

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Sayısal Loto fiyatı ne kadar?

Sayısal Loto'nun kolon bedeli 1.5 TL'dir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tek kolonda sıralanmış 1′den 49′a kadar sayılardan altı adet seçip işaretlemek suretiyle tek kolon doldurmuş olursunuz. Tek bilet üzerinde bu şekilde toplam 6 kolon mevcuttur. Kolonların altısını da tek seferde oynayarak kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde tüm bileti doldurursanız toplam 6 X 1.5 TL = 9 TL ödersiniz.

Sayısal Loto 6/49 1.5 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL

Süper Loto 6/54 2 TL

Sayısal Loto ne zaman çekilir?

Sayısal Loto Sonuçları resmi duyurusu her Cumartesi saat 21:30′dan sonra yapılır. Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 49 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz biletinizi sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz, aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Sayıların yatay değil dikey şekilde karalanması ideal olarak kabul edilir.

Sayısal Loto ikramiye ödeme merkezleri

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Sayısal Loto nedir?

Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.

Milli Piyango İdaresi'nden Sayısal Loto uyarısı

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Bilet ortaklığı mümkün mü?

Evet mümkündür! Bununla ilgili olarak, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder." Milli Piyango yetkilileri bilet üzerinde imzası olan kişi gelmedikçe ikramiyenin ödenmediğini de belirtmektedirler!

Sayısal Loto hakkında bilinmesi gerekenler

Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekilişlerde kolonlar doldurulurken işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Sayısal Loto için katılım sınırı yoktur. Katılımcılar istedikleri sayıda kolon doldurarak çekilişe katılım sağlayabilirler. Çekiliş kuponu aşırı ısıya karşı korunmalıdır. Çünkü kupon üzerinde bozulmalar meydana gelebilir. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.

Topların ağırlığı etkiliyor mu?

Sayısal Lotoda bazı sayıların birbirini sevmesinin ve küreden birlikte düşmesinin, belli modellerde belli rakamların gelmesinin nedeni ne? Sayısal Lotoda topların üstüne 1 yazmak ile 49 yazmak arasında kullanılacak boya miktarı açısından bayağı bir fark olması ve bunun yarattığı ağırlık, muhtemel nedenlerden biri… Tartışılan diğer olasılık, topların her hafta sekiz tüpten küreye aynı sırayla düşüp aynı yöne doğru karıştırılmaları… İşletme uzmanı Adam Fawer’ın ‘Olasılıksız’ adlı kitabında, bir bilardo oyuncusunun ıstakanın, topların ve masanın esnekliği, havadaki nem oranı, rüzgâr, topa vuruş açısı ve hızı gibi faktörlerin bilgisine eksiksiz olarak haiz olması halinde masadaki topların konumunun ne olacağını da tam olarak bilebileceğini anlattığını hesaba katarsak, sayısal lotoda kısmen de olsa bir anlam ifade ediyor! Sayısal Lotoda “topların üzerindeki yazı kabartmalarından dolayı çok cüzi de olsa bir ağırlık farkı oluşuyorsa, sonuçlar etkilenebilir!”

SAYISAL LOTO DEVİR AÇIKLAMASI

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.