Sayısal Loto sonuçları 18 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de! Sayısal Loto en çok çıkan sayılar neler? Sayısal Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Şans oyunu tutkunu olanlar bu hafta zengin olmak için Sayısal Loto oyununu oynayacak. Peki Sayısal Loto sonuçları ne zaman saat kaçta belli olacak? Sonuçlar henüz açıklanmadı. 18 Ağustos Cumartesi günü Çekiliş saat 21:15'te başlayacak. Yaklaşık 5 dakika sürecek çekilişte tek küre içerisinden 6 rakam tespit edilecek ve 21:20 civarında çekiliş sona erecek. Resmi sonuçlar ile kazanan il ve ilçe açıklaması 21:30 sularında duyurulacak. Öte yandan büyük ikramiyeyi kazanan talihli kişi çıkmaması halinde tutar bir sonraki haftaya devredilecek. Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından 15 Ağustos Cumartesi (geçen hafta) günü 1140'ıncı hafta çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 6 bilen çıkmadı ve Sayısal Loto ilk devrini gerçekleştirmiş oldu.

18 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yerini alacaktır.

15 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 884 bin 609 lira 94 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 140’ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55’er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40’ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90’ar kuruş ikramiye alacak.

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

3, 10, 15, 18, 25, 43

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişler her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Çekilişler sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihlilerin ikramiyelerini bir yıl içerisinde alması gereklidir. Bir yıl içerisinden alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı bir sonraki haftaya devreder.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar Sayısal Loto çekilişlerine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Sayısal Loto çekilişlerinde kuponlar doldurulurken işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanmış olan kolon iptal edilmek istendiğinde kolonun altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. Oynanan kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenmediğinde o kolon geçerli olarak sayılır. Çekiliş için doldurulan kupon, aşırı ısınmaya karşı korunmalıdır. Çünkü kupon üzerinde bozulmalar oluşabilir. Sayısal Loto çekilişlerine katılım için sınır yoktur. İstenilen sayıda kolon doldurularak Sayısal Loto çekilişlerine katılım sağlanabilir.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

İstatistiklere göre Sayısal Loto'da şimdiye kadar 1138 çekiliş gerçekleştirildi. En çok çıkan 6 numara ise şöyle…

38 – Şimdiye kadar 163 kez çıktı

18 – Şimdiye kadar 160 kez çıktı

1 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı

21 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı

16 – Şimdiye kadar 154 kez çıktı

40 – Şimdiye kadar 153 kez çıktı

SAYISAL LOTO'DA 6 BİLME İHTİMALİNİZ NE KADAR?

Kazananın büyük bir servet sahibi olacağı Sayısal Loto’da tek kolonda 6 tutturma ihtimaliniz şöyle: 13 milyon 983 bin 816’da 1

SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)

çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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