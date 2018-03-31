Sayısal Loto sonuçları 31 Mart çekilişi MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula mpi.gov.tr

MPİ Sayısal Loto sonuçları 31 Mart çekilişi yapıldı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş bilet sorgulama ekranı ile sonuçlar nasıl öğrenilcek? Büyük ikramiye nereye çaktı? Kazandıran numaralar hangileri? gibi bir çok sorunun yanıtı google üzerinden araştırılan konular arasında. 31 Mart Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu akşam 1116. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Sayısal Loto'da altı bilen altı bilen olmayınca 2 milyon lira ikramiye bu haftaya devir etti. Sayısal Loto’da bugün 1116’ncı hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye birinci devrini gerçekleştirdi İkramiye tutarı 2 milyon lirayı geçti. Büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran sayılar ise; 4, 6, 36, 37, 39 ve 43 oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarının 2 milyon lirayı geçtiği çekiliş sonucunda; 5 bilen 147 talihli 5 bin 798 lira 40 kuruş, 4 bilen 7 bin 371 talihli 87 lira 50 kuruş ve 3 bilen 142 bin 645 talihli de 12 lira 65 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam; 5 milyon 325 bin 473 lira ikramiye dağıtıldı. KDV olarak kamuya 2 milyon 523 bin 243 lira 6 kuruş aktarım yapıldı. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları 31 Mart çekilişi ve bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr







24 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALAR



Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesindeki canlı yayınla belli oldu. Milli Piyango Sayısal Loto sonuçlarında kazandıran numaralar 04 - 06 - 36 - 37 - 39 - 43 şeklinde.



Milli Piyango İdaresi'nin 5 farklı kazanç sisteminden bir tanesi olan Sayısal Loto'nun 1115. hafta çekilişi canlı yayınla belli oldu.. 24 Mart 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 04 - 06 - 36 - 37 - 39 - 43 şeklinde... Yalnız bu hafta da 6 şanslı numarayı kimse bilemedi. 2 milyon 023 bin 686 lira 99 kuruş gelecek haftaya devretti.



Yalnız bu hafta da 6 şanslı numarayı kimse bilemedi. 2 milyon 023 bin 686 lira 99 kuruş gelecek haftaya devretti. 5 bilen 147 kişi ise 5 bin 798 lira 40 kuruş kazandı.









GEÇEN HAFTA KİMSE BİLEMEMİŞTİ



Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kimse bilememişti. 4 kez üst üste devreden büyük ikramiye 5 bilen 183 kişiye bölüştürüldü ve talihliler 51 bin 193 lira 45 kuruş kazandı. 4 bilenler 81 lira 73kuruş 3 bilenler ise 11 lira 95 kuruşun sahibi oldu.

SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre en fazla çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38, 40’tır. En az çıkan sayılar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazananlardan;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



Talihlilerin ikramiyelerini bir yıl içerisinde alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.









SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye ödenmez. Kupon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Çekilişte 6 bilen çıkmaması halinde, büyük ikramiye bir sonraki hafta verilmek üzere devreder. Katılım sınırı bulunmadığı için istenilen sayıda kolon doldurularak katılım sağlanabilir. Doldurulan her kolon için ücret verilir. Sistemin kabul etmediği sahte, iptal edilmiş ve yırtılmış biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Biletler için talihlilere ikramiye ödenebilmesi için biletin barkot, güvenlik numarası ve seri numarasının tam olarak okunması gerekir.



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto MPİ'nin en popüler ve en eski loto oyunlarından biri. Devir sınırının olmadığı zamanlarda oldukça yüksek ikramiyeler veren Sayısal Loto 3 devir kuralından sonra eskisi kadar olmasa da milyonlar lira dağıtmaya devam ediyor. Kuponunu en çok çıkan numaralara göre oynamak isteyenler için SAyısal Loto'nun 2017'de en çok çıkan numaralarını çıkma sayısaına göre sıraladık



SAYISAL LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



38 - 158 kez

18 - 156 kez

21 - 151 kez

1, 16 ve 36 149 kez

40 - 148 kez

26 - 147 kez

17, 22, ve 32 - 144 kez

41 ve 47 - 143 kez

9 - 142 kez

12 - 141 kez

14 - 139 kez

8 - 138 kez

2, 3, 5 ve 30 - 137 kez



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.