Sayısal Loto sonuçları MPİ 15 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr’de sorgula

Sayısal Loto sonuçları MPİ 15 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr’de sorgulama ekranı! Haftanın kazanan numaraları hangisi oldu? Heyecanla beklenen 15 Ağustos Sayısal Loto çekilişine saatler kaldı. En son yapılan Milli Piyango Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar ne oldu? Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 272 kişi 4 bin 10 lira 5’er kuruş, 4 bilen 13 bin 810 kişi 59 lira 55’er kuruş, 3 bilen 242 bin 42 kişi de 9 lira 55’er kuruş ikramiye alacak. 6 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul Bahçelievler ve İzmir Bornova’dan yatırdığı belirlendi. Çekilişte toplam 21 milyon 476 bin 326 lira 50 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 708 bin 521 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 514 bin 203 lira 91 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2018

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 21.40'TA

15 Ağustos tarihli 1139. Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Bu çekilişin numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek canlı çekiliş saat 21.40'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

15 AĞUSTOS SAYISA LOTO SONUÇLARI

Haftanın 6 numarası çekildikten sonra 1139. Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını Çarşamba günleri saat 21.40 ile 22.00 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİN SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1139. çekilişinde kazandıran numaralar 9 - 15 - 16 - 21 - 32 – 33 oldu. Haftanın numaraları çekildikten sonra 1139. çekiliş ile Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Haftanın sayıların doğru tahmin eden iki kişi, 8 milyon 625 bin 853 lira 15'er kuruş kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre talihlilerin kuponlarını İstanbul Bahçelievler ile İzmir Bornovo'daki bayilerden yatırdığı öğrenildi.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

İstatistiklere göre Sayısal Loto'da şimdiye kadar 1138 çekiliş gerçekleştirildi. En çok çıkan 6 numara ise şöyle…

38 – Şimdiye kadar 163 kez çıktı

18 – Şimdiye kadar 160 kez çıktı

1 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı

21 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı

16 – Şimdiye kadar 154 kez çıktı

40 – Şimdiye kadar 153 kez çıktı

SAYISAL LOTO'DA 6 BİLME İHTİMALİNİZ NE KADAR?

Kazananın büyük bir servet sahibi olacağı Sayısal Loto’da tek kolonda 6 tutturma ihtimaliniz şöyle: 13 milyon 983 bin 816’da 1

SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi

kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama

büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye

tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49)

çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere

devretmeye devam edecektir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.