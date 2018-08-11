Şehit Eren Bülbül kimdir kaç yaşında ne zaman öldü Eren Bülbül son tweetinde ne yazıyordu

Şehit Eren Bülbül kimdir kaç yaşında ne zaman öldü Şehit Eren Bülbül için "iyiki varsın Eren" twetleri nedir Şehit Eren Bülbül son tweetinde ne yazıyordu Şehit Eren Bülbül nasıl öldü Geçen yıl bugün terör örgütü PKK tarafından öldürülen Şehit Eren Bülbül, kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine katılan Eren’in annesi Ayşe Bülbül, gözyaşlarına boğularak, şehit oğlunu sanki gelecekmiş gibi halen beklediğini söyledi. Eren Bülbül 11 Ağustos 2017 günü, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösterirken, hain teröristlerce şehit edildi. Aradan geçen 1 yılın ardından Şehit Eren Bülbül bugün mezarı başında anıldı ve dualar okundu. Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, kardeşini unutmanın mümkün olmadığını belirtirken anne Ayşe Bülbül, gözyaşlarına boğularak, şehit oğlunu sanki gelecekmiş gibi halen beklediğini söyledi. Şehit Eren Bülbül bugün mezarının başında anıldı! Anma programında konuşan acılı anne Ayşe Bülbül, "Halen bugün gibi acısı taze, içimden çıkmıyor, hiç unutamıyorum." dedi. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin birinci yılında mezarı başında dualar okundu. Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde bulunan mezarı başındaki anma programına Bülbül'ün annesi Ayşe, ağabeyleri Arif, Çağlar, Erdoğan ve Emrah Bülbül'ün yanı sıra Maçka Kaymakam Vekili Okan Dağlı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünsal Kırmızıgül, Belediye Başkan Vekili Emine Osmanoğlu ve vatandaşlar katıldı. Şehit Eren Bülbül 15 yaşındaydı. Trabzonludur. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Arif Bülbül, Eren'in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynamış olduğu açıklanmıştı.



Burada Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Gözyaşı döken Ayşe Bülbül, evlat acısının çok büyük bir acı olduğunu belirterek, "Halen bugün gibi acısı taze, içimden çıkmıyor, hiç unutamıyorum. Nice yıllar geçse yine unutamam, çok büyük bir acı. Çok zor geçti. Hiç tarifi olmaz. Ne yediğim yemekten, ne durduğum hayattan hiçbir şey anlamıyorum, çok büyük acı." dedi. Evladının anılmasından gurur duyduğunu dile getiren Bülbül, "Allah devletimizden, milletimizden bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

"HALA KALBİMİZDE YAŞIYOR"



Erdoğan Bülbül ise kardeşinin vefatı dolayısıyla kötü bir yıl geçirdiklerini anlatarak, "Hala kalbimizde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Eren olmadığı için çok üzgünüz ama vatan bizim vatanımız, binlerce Eren'ler bu vatana feda olsun." diye konuştu.



Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağının altını çizen Bülbül, "Büyük bir onur, onun için de (Eren) iyi ki varmış." dedi.



Bülbül, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.



Aynı terör saldırısında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit düşmüştü.

FACEBOOK PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLAMIŞTI



Eren Bülbül şehit olmadan önce 24 Haziran 2017 günü Facebook'tan "Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın" diye yazmış, bu paylaşım yürekleri dağlamıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?



Trabzon'un Maçka İlçesi kırsalında Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasındaki çatışma çıktı.



Çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde şehit oldu. 15 yaşındaki Eren Bülbül ise PKK'lıların girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından şehit edildi. Ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül hayatını kaybetti.



ANNE AYŞE BÜLBÜL: ÖLSEM ONUN HUZURA GİDEMEM



Ayşe Bülbül geçen yıl, 15 yaşında hayatını kaybeden Eren Bülbül'ün o gün Maçka'dan geleceğini ve kazandığı parayla evdeki eksikliklerini gidereceğini aktarmıştı. Oğlunun çile içinde büyüdüğünü belirten acılı anne, "Ölsem onun huzuruna gidemem" demişti.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL KİMDİR?



15 yaşındadır. Trabzonludur. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Arif Bülbül, Eren'in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak, "Eren 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü." dedi. Çok çalışkan olan Bülbül'ün küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.



Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül, "İnanılacak gibi değil. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." diye konuştu.

