Sinop’ta serinlemek için denize giren şahıs boğuldu
Sinop’ta serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Olay, 16.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi sahilinde meydana geldi
- İHA
Serinlemek için denize giren Mustafa Çoban(65), bir süre sonra 50 metre açıkta hareketsiz halde yatarken çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çoban'ın hareketsiz halini gören vatandaşlar denize girerek Çoban’ı 50 metre açıktan sahile çıkardı.
İHA'nın haberine göre, 112 Acil ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri Mustafa Çoban’ın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracına konularak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çoban'ın yüzdüğü sırada kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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