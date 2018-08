ŞOK aktüel 15 Ağustos ürünler indirim listesi 2018 ŞOK aktüel market katalog indirimlerinde neler var ŞOK aktüel 15 Ağustos ürünler katalog yayında! 2018 ŞOK aktüel market indirimlerinde neler var? ŞOK daha ucuzu yok kampanyasıyla başlattığı indirimleri devam ediyor. ŞOK katalog 15 Ağustos 2018 indirimleri neler? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerin tek adresi ŞOK aktüel market ürünlerinden geçiyor. ŞOK indirimleri an be an takip ediliyor. Şok Market 15 Ağustos indirim kataloğu yayınlandı. Şok Market pek çok ürün ile vatandaşlara hizmet vermesinin yanında aktüel ürünler listesi ile de pek ok fırsat sunuyor. Tüketiciler ise büyük bir merakla indirim kataloğunu araştırıyor. Peki Şok'a 15 Ağustos Çarşamba günü neler gelecek? .Bu Hafta Şok Market Kurban Bayramı Özel fırsatları arasında ise; 5 yıl garantili ahşap Saplı Kurban Bıçağı 12cm;6,95 ,16 cm;7,95,Masat;4,95 TL.Kapaklı Güveç;12,90 TL.Fırın Sütlaç Kase 6’lı;6,95 TL.Üçsan Plastik Kapaklı Kare& Yuvarlak Saklama Kabı;7,95 TL. Bu Hafta Şok Kataloğu indirimli ürünler listesindeki ürünler arasında yer alıyor. Şok Market indirimli ürün avantajları Kurban Bayramı öncesi müşteri taleplerini karşılayacak çeşitlilikte ikincisi % 50 indirimli ürünler neredeyse tüm reyonlarda karşınıza çıkacak. Ayrıca Bakliyat Ürünlerinde avantajlar,Şok Market şubelerinde 25 TL ve üzeri alışverişlerde seçili ürünlerde büyük indirimler sizleri bekleyen fırsatlar olarak görünüyor.

0 x ŞOK aktüel 15 Ağustos ürünler indirim listesi 2018 ŞOK aktüel market katalog indirimlerinde neler var? Vatandaşlar hem ucuz hem kaliteli alışverişin tek adresi ŞOK aktüel market indirim fırsatlarını araştırıyor. Peki ŞOK aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? 15 Ağustos ŞOK market fırsatlarından yararlanın. Ev gereçlerinden teknolojik aletlere birçok ürünü içerisinde barındıran ŞOK market 15 Ağustos kataloğunda yok yok! ŞOK 15 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLERİ listesinde ilk sırada dikkat çeken;Geri görüş kamerası hediyeli 7″kapasiteli ekran-Bluetooth-Usb giriş-Micro SD kart girişi ve uzaktan kumandalı 2 yıl garantili Kawai Multimedya Set 329,00 TL. 2 yıl garantili geniş iç hacim, darbelere karşı dirençli gövde yapısı,seyahat piknik ve gezileriniz için ideal olarak kullanabileceğiniz Sinbo Araç Buzdolabı;49,90 TL.Üstelik Kampanya listesinde ilk sırada olan bu ürünleri Şok Aktüel kampanya avantajı olarak peşin fiyatına kredi kartına 6 taksit imkanı ile satın alabilirsiniz. Dahası var ŞOK aktüel 15 Ağustos’ta ofis ihtiyaçları, ev eşyası ve mutfak eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. İşte 15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu… ŞOK MARKET 15 AĞUSTOS KATALOĞUNDA NELER VAR? ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER fırsat avantajları bu kadarla sınırlı değil; İşte; KUMSAL Markasının en çok tutulan modelleri arasında; Granit Tencere ve Tava Seti 3’lü model;89,90 Tl. Granit 34 cm Kavurma Sacı;29,90 Büyük Et Sote Tavası;29,90 TL. indirimle Bu Hafta Şok Kataloğu indirimli ürünler listesindeki ürünler arasında yer alıyor. Şok Market indirimli ürün avantajları Kurban Bayramı öncesi müşteri taleplerini karşılayacak çeşitlilikte ikincisi % 50 indirimli ürünler neredeyse tüm reyonlarda karşınıza çıkacak.Ayrıca Bakliyat Ürünlerinde avantajlar,Şok Market şubelerinde 25 TL ve üzeri alışverişlerde seçili ürünlerde büyük indirimler sizleri bekleyen fırsatlar olarak görünüyor. 8-14 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ ŞOK ÜRÜNLERİ KALİTELİ Mİ? Şok market internet sitesinde güvencesini şu sözlerle anlatıyor... ŞOK Marketler T.A.Ş.’de Şok kalite çemberi, reyonlarda satışa sunulan ürünlerin satın almadan müşteri tarafından tüketilene kadar geçen tüm aşamalarda, müşteri memnuniyetine ve ürün güvenliğine odaklanarak hareket edilmesini amaçlamaktadır. ŞOK Marketler T.A.Ş.’nin “Şok kalite çemberi” sürdürebilir kalite anlayışı içinde Avrupa Birliği’nin RAPEX (Hızlı Alarm Sistemi), izlenebilirlik, şeffaflık, risk analizi, sürekli araştırma ve bilimsel işbirliği ve tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi entegre bir “Kalite ve Ürün Güvenliği yaklaşımı” üzerine kurulmuştur. Kalite ve Ürün güvenliği sistemindeki gıda ürünleri “Tarladan Halka, gıda dışı ürünleri ise risk yönetimi ve izlenebilirliğe dayalı Ürün Güvenliği” prensibine dayalı olarak kontrol edilmektedir. Sürekli eğitimlerle artan çalışan bilinci sayesinde, Türkiye’nin her noktasındaki mağazalarımızda hizmet standardizasyonu sağlanırken, yüksek kaliteli ürünler, uygun koşullarla siz müşterilerimize sunulmaktadır. ŞOK MARKET HAKKINDA ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291, 2005 yılında 311, 2009 yılında 980, 2010 yılında 1254 mağaza açılmıştır. 2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi. Şirket 2015 yılı itibarı ile tekrar büyüme kararı alarak, 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre 4.000 şube sayısına ulaşmıştır. Şok market şubesi kaç oldu? Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor. Şok Market yönetim kurulunda kimler var? Yönetim Kurulu Başkanı CENGİZ SOLAKOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ Yönetim Kurulu Üyesi HALİL CEM KARAKAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ERMAN KALKANDELEN Yönetim Kurulu Üyesi MURAT ÜLKER Yönetim Kurulu Üyesi MAHMUT LEVENT ÜNLÜ Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA TERCAN YORUMLAR 0

