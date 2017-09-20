Son depremler: Meksika son dakika deprem şiddeti kaç Kandilli Rasathanesi

Meksika son dakika haberleri yaşanan depremin ardından yakından takip ediliyor. Son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi resmi internet sitesi üzerinden yaşanan gelişmeleri aktarıyor. Deprem mi oldu sorusu sıkça soruluyor. Meksika’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşandı. 27 bina çöktü ve enkaz altında kalanlar oldu. Meksika İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre depremde ölenlerin sayısı 248'e çıktı. Başkent Mexico City'de yerle bir olan bir okulun enkazından 20 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı, enkaz altında halen en az 30 insan var. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Mexico City'nin güneyindeki Puebla eyaleti ve sarsıntı yerin 51 kilometre altında gerçekleşti. Mexico City'deki BBC muhabiri Juan Paullier, depremin hissedilmesiyle insanların sokaklara korkuyla, titreyerek çıktığını, herkesin ağlayarak yakınlarını telefonla aramaya çalıştığını aktardı. Paullier, karşılaştığı görüntülerin ölü sayısının artacağına işaret ettiğini de ekledi. Türkiye’de gece 3:14 sularında Muğla’da deprem meydana geldi. Muğla Bodrum’da yaşanan depremin şiddeti 3.1 şiddetinde olduğu açıklanırken, Muğla Milas’ta yaşanan depremin şiddeti 3.4 olarak kaydedildi. Son depremler ile ilgili tüm gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MEKSİKA SON DAKİKA HABERLERİ

Meksika'nın orta kesiminde gerçekleşen 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 248'i buldu. Son olarak başkent Mexico City'de yıkılan bir ilk okuldan okuldan 21 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı. Coapa semtindeki Rebsamen isimli okulun enkazı altında çoğu çocuk halen en az 30 insan var.

Yerel saatle 1.14'te meydana gelen sarsıntıyla milyonlarca insan çığlık atarak sokaklara koştu, büyük panik yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Mexico City'nin güneyindeki Puebla eyaleti ve sarsıntı yerin 51 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem, başta başkent Mexico City olmak üzere çok sayıda şehirde binaları yerle bir etti. Deprem anında çekilen görüntülerde binaların inanılmaz şekilde sallandığı görülüyor. Sarsıntıdan hemen sonra ise Mexico City'deki bir gökdelenden çekilen videoda yıkılan binalardan yükselen toz bulutları göze çarpıyor.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Mexico City'de en az 30 binanın çöktüğü tahmin ediliyor. Birçok şehirde insanlar çaresizce enkaz altında kalan yakınlarının çıkarılmasını bekliyor. En çok can kaybının gerçekleştiği eyaletler Morelos, Mexico City, Puebla. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, enkazdan çıkarılan cesetler, gözyaşı döken insanlar, yıkılmış binalar var. Kurtarma çalışmalarına Ordu birlikleri de destek veriyor. BBC, kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde de enkaz altında canlı aradığını ve zamana karşı yarış verdiğini bildiriyor. Mexico City'deki BBC muhabiri Juan Paullier, depremin hissedilmesiyle insanların sokaklara korkuyla, titreyerek çıktığını, herkesin ağlayarak yakınlarını telefonla aramaya çalıştığını aktarıyor. Paullier, karşılaştığı görüntülerin ölü sayısının artacağına işaret ettiğini de ekliyor.

Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika'da 19 Eylül 1985'de meydana gelen 8,1 şiddetindeki deprem en az 5 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

VAN'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürlüğü, saat 12.41’de merkez üssü Van Erciş Yankıtepe’de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem bugün saat 12.41'te, yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. 4.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmedi.

SON DEPREMLER

Deprem Nedir? Nasıl Oluşur? Türleri Nelerdir?

Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda meydana gelen sarsıntı olayıdır. Bu sarsıntının boyutu yer altındaki sismik hareketlerin büyüklüğüne göre, yer yüzünde kırılma olarak kendini gösterir. Hayatı olumsuz şekilde etkileyen doğal afetlerden biri olan deprem hakkında bilmediklerinizi makalemizde detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

Farklı şiddetlerde meydana gelen depremler bazen çok hafif sallantı şeklinde bazen de büyük tsunamilere sebep olacak kadar şiddetli olmaktadır. Eğer yeryüzüne yakın bir yerde çok büyük şiddette bir deprem meydana geldiyse bu tsunami, volkanik hareketler ve toprak kaymaları gibi birçok doğa olayını da tetikleyebilmektedir.

Dünyanın en etkin deprem kuşakları arasında yer alan ülkemizde de irili ufaklı birçok deprem meydana gelmektedir. Geçmişte yaşanılan büyük depremlerde ciddi sayıda can ve mal kaybı olmuş, birçok yer yaşanılamayacak hale gelmiştir