Sosyal medyada olay yaratan dilekçe
Önce savcılığa başvurdu, sonra dilekçe yazarak özür diledi.
Bir vatandaşın cep telefonuyla ilgili dilekçesi sosyal medya görenleri güldürüyor. Cep telefonunun her gün aynı saatte birisi tarafından çaldırıldığını iddia eden bir vatandaş, konuyu yargıya taşıdı. Yazdığı dilekçeyle şikayette bulunan vatandaş, telefonunu incelettiğinde aslında gerçeğin çok farklı olduğunu öğrendi.
Telefonunun saat alarmının çaldığını öğrenen şahıs, dilekçesini geri çekerek, yargıdan özür diledi. Vatandaşın Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı dilekçe sosyal medyada paylaşılırken, okuyanları güldürdü.
Vatandaşın, Başsavcılığa yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verildi: Cumhuriyet Başsavcılığı'na; 02.10. 2017 tarihli dilekçemi geri çekiyorum. ...34 54 32 nolu telefonum saat 14.00'te her gün birisi tarafından çaldırıldığını beyan etmiştim. Bir bilene telefonumu incelettiğimde telefon makinemin saat alarmı ile çaldığını öğrendim. Sizi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür diliyorum. Bilgilerinize arz ederim.”
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