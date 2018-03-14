Sultanbeyli'de sürücü bir anda camdan para saçmaya başladı
Seyir halinde olan aracın sürücüsü bir anda camdan para saçmaya başladı. Şaşkına çeviren anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
- İHA
Sultanbeyli'de trafikte seyir halinde olan bir aracın sürücüsü camdan para saçtı, görenler hayrete düştü. Sürücünün saçtığı paraların gerçek olup olmadığı ise bilinmiyor.
İHA'nın haberine göre, Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Bosna Bulvarı üzerinde seyir halinde olan aracın sürücüsü bir anda camdan para saçmaya başladı. Sürücünün saçtığı paraların yaklaşık bin TL civarında olduğu tahmin edilirken şaşkına çeviren anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Paraların gerçek olup olmadığı ise ise merak konusu oldu.
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