Süper Loto sonuçları 19 Nisan Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr’de
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Nisan Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr’de! Şans oyunu tutkunları Süper Loto tahminlerini ve Süper Loto ne zaman saat kaçta çekiliyor merak ediliyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya saklayan vatandaşlar Süper Loto’da kazandıran numaraları sorguluyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyinin kazanılmasından sonra bu akşam devirsiz ikramiye için çekiliş yapılacak. Canlı yayınca yapılacak çekilişten çıkacak numaralar haftanın Süper Loto talihlilerini ortaya çıkartacak. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 547'ncı geçen hafta çekilişinde kazandıran numaralar 05, 25, 29, 36, 47, 51 oldu. MPİ'nin açıkladığı sonuçlara göre 2 devir ile biriken 5 milyon 776 bin 586 lira 75 lirayı kuponunu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yatıran bir talihli kazandı. Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı: 5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira 20'Şer kuruş, 4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45'er kuruş, 3 bilen 80 bin 124 kişi de 15'er lira kazandılar. İşte merak edilen Süper Loto sonuçları 19 Nisan çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…
Süper Loto sonuçları 19 Nisan Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr’de! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto en çok çıkan numaralar içerisinde 547 haftada hangileri ön planda? En çok çıkan numaralar içerisinde, 35 sayısı 80 kez çıkarak en çok çıkan numara oldu. Haftanın numaraları çekildikten sonra 547. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Geçen hafta büyük ikramiye bir kişiye çıkarken, 2 haftalık devir sona erdi. Geçen hafta çıkan numaralar: 05 25 29 36 47 51. 5 bilen 67 kişi, 9 bin 661 lira 20 kuruş, 4 bilen 3 bin 975 kişi, 174 lira 45 kuruş alırken, 3 bilen 80 bin 124 kişi, 15 Türk Lirası ikramiye sahibi oldu. Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaş, MPİ tarafından çekilişin gerçekleştirilmesini bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek.
SÜPER LOTO 19 NİSAN ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA
19 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Haftanın numaraları çekildikten sonra 547. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 547'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 05, 25, 29, 36, 47, 51 oldu.
MPİ'nin açıkladığı sonuçlara göre 2 devir ile biriken 5 milyon 776 bin 586 lira 75 lirayı kuponunu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yatıran bir talihli kazandı. Diğer ikramiyeler ise şu şekilde dağıldı:
5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira 20'Şer kuruş,
4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45'er kuruş,
3 bilen 80 bin 124 kişi de 15'er lira kazandılar.
SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.
35 = 316 kez
13 = 312 kez
37 = 304 kez
1 = 284 kez
45 = 276 kez
4 = 268 kez
17 ve 33 = 264 kez
23 = 260 kez
47, 22 ve 43 = 256 kez
19, 29 ve 18 = 252 kez
46, 14, 41 ve 36 = 248 kez
5 ve 20 = 244 kez
54 ve 31 = 240 kez
34, 2 ve 21 = 236 kez
SÜPER LOTO OYUNU KURALLARI
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Güdürlüğü tarafından ödenecektir.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaş, MPİ tarafından çekilişin gerçekleştirilmesini bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez devrederek haftaya 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretmişti. Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.
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