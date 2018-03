Süper Loto çekilişi MPİ bilet sorgula 8 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr

Süper Loto 8 Mart çekiliş sonuçları kazandıran numaralar listesi açıklandı. Milyonlarca Milli Piyango sever Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar merak ediyordu. Dün akşam çekilen Süper Loto'da hangi numaraların şanslı olacağı araştırılırken beklenen açıklama geldi. Her hafta heyecanla beklenen Süper Loto ile ilgili tüm bilgileri haberimizde detaylıca derledik. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 9 Mart 2018 tarihinde 542. hafta çekilişiyle belli oldu. Süper Loto'da büyük ikramiyenin 5. kez devretmesi ve ikramiye tutarının 11 milyon lirayı aşması heyecan yarattı. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş, 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Süper Loto çekiliş sonuçları çekilişten hemen sonra MPİ sorgulama ekranında yayınlanıyor. Şans oyunu oynayan vatandaşlar 21:45 itibarıyla Süper Loto çekiliş sonuçlarını görüntüleyebilir. İşte MPİ Süper Loto çekilişi bilet sonucu sorgula 8 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar





SÜPER LOTO 8 MART SONUÇLARI

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş, 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden yatırdığı bildirildi. Dağıtılan ikramiye tutarının 17 milyon 501 bin 771 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 505 bin 311 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 402 bin 812 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.









Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.



Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.



SÜPER LOTO’DA EN ÇOK HANGİ SAYILAR ÇIKAR?



Süper Loto'da geçen haftanın sonuçları:



Süper Loto çekilişinde en çok çıkan sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.







SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazananlar talihlilerden;



3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda büyük ikramiye için 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki hafta verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye devretmeye devam eder.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile, ikramiye verilmez. Süper Loto kuponunda 6 kolon bulunur. Her kolon, 1’den 54’e kadar olan sayılardan oluşur. Bu sayılardan 6 tane seçilir, işaretlenir. İşaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalemin kullanılmaması gerekir. Oynanan her kolon için ücret ödenir.



Talihlilerin 1 yıl içinde ikramiyelerini alması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekiliş için istenilen sayıda kolon doldurulabilir.



SÜPER LOTO OYUNUN ÖZELLİKLERİ



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.









İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



