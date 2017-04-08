Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Suriyeli öğretmen inşaat işçisi oldu

Ülkelerindeki iç karışıklık ve savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin her birinin hayat hikayesi duyanları şaşırtıyor. Suriye’de öğretmenlik yaparken her şeyini kaybedip Türkiye’ye sığınanlardan Hamdi Alfali, hayatta en önemli değerin özgürlük ve sağlık olduğunu belirtti.

  • IHA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gerek içinde bulundukları durum, gerekse yaşadıkları çaresizlik nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşasalar da Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk vatandaşlarına minnet duyduklarını belirten Hamdi Alfali, “Bir zamanlar öğretmendim. Özgürlüğümüzü kaybedince her şeyimizi kaybettik. Bize kucak açan Türkiye’deki herkese tavsiyem özgürlüğün kıymetini iyi bilsinler” diye konuştu.

‘Ülken güçlü olmadıkça kişi olarak bir hiçsin’

Türkiye’ye geldikten sonra Aydın’ın Köşk ilçesine yerleştiklerini ve burada tarım ve diğer gündelik işlerde çalışarak ekmeklerini kazanmaya çalıştıklarını Hamdi Alfali, “Suriye’de öğretmenlik yaparak ekmeğimizi kazanıyorduk. Önce özgürlüğümüz sonra da can güvenliğimiz gitti. Hayatta neye sahip olursan ol, ülken güçlü olmadıktan sonra kişi olarak bir hiçsin.

Herkes gibi bizler de büyük umutlarla okuduk. Meslek sahibi olduk. Ancak ülkemizde özgürlüğümüz kalmayınca her şey sıfır oldu. Bu nedenle Türkiye’de yaşayan özellikle genç neslin bağımsızlık ve özgürlüklerinin kıymetini iyi bilmelerini tavsiye ediyorum. Bizim durumumuza düşmek istemiyorlarsa çok bilinçli olsunlar” diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tarafsızlık' cevabı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tarafsızlık' cevabı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA