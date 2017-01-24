Survivor yeni bölümde Berna Keklikler'den şok sözler! İlk elenen kim olacak?

24 Ocak 2017 Salı ada konseyinde SMS sonuçlarına göre kimin eleneceği izleyiciler tarafından çok merak ediliyor. Cumartesi günü başlayan Survivor'da ilk eleme heyecanı bu akşam yaşanacak. İki gün oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımından birinin gideceği kesinleşti. Bu sezon yapılan değişikliklerle Survivor 2017'de iki eleme oyunu oynandı. Pazar akşamı oynanan oyunu Gönüllüler Takımı kaybetti ve Erdi Ünver ile Fulya Şahin elenme adayı oldu. Dün akşamki oyunu yine Gönüllüler kaybetti ve Berna Keklikler ile Eser West de eleme potasına girdi. Berna Keklikler dün akşam ada konseyinde kendini yazan takım arkadaşlarına savaş açtı. Bu akşam ödül oyunundan sonra yapılacak büyük ada konseyinde elenecek ilk isim belli olacak. Seyirciler adaya veda edecek ismi büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

İŞTE BERNA KEKLİKLER'İN AÇIKLAMASI VE SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVIVOR'DA NELER OLDU?

Survivor 2017’nin ilk eleme bölümü için geri sayım başladı. 22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi bu akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.