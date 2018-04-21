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Taksim ve İstiklal Caddesi’nde dilenci operasyonu

İstanbul Beyoğlu’nda polis ve zabıta ekipleri, dilencilere yönelik Taksim ve İstiklal Caddesi’nde operasyon gerçekleştirdi.

  • İHA
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Beyoğlu’nda polis ve zabıta ekipleri, dilencilere yönelik Taksim ve İstiklal Caddesi’nde operasyon gerçekleştirdi. Vatandaşların manevi duygularını istismar ederek para toplayan dilenciler tek tek toplanarak cezai işlem uygulandı.
 
Polis ve zabıta ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde özellikle turistlere yaklaşarak para isteyen dilencilere yönelik harekete geçti. İnsanların manevi duygularını istismar eden dilenciler zabıta ekipleri tarafından iş üstünde yakalandı. Sivil kıyafetlerle harekete geçen ekipler, Taksim ve İstiklal Caddesi’nin hemen her köşesine yayılıp mağdur rolü yapan dilencilere para verecekmiş gibi yaklaşarak operasyon yaptı.
 
Ele geçirilen dilencilere Kabahatlar Kanunu’na istinaden ceza yazıldı.

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