Tartıştığı kız arkadaşına mesaj atıp intihar etti
Bolu'da, Onur B. (21), tartıştığı kız arkadaşına 'Yarın her şey bambaşka olacak' mesajı attıktan sonra kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.
- DHA
Aktaş Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, Onur B., iddiaya göre bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Onur B., kız arkadaşına 'Yarın her şey bambaşka olacak' şeklinde mesaj attı. Genç kız, bu mesajın ardından bir daha mesaj gelmeyince durumdan şüphelenerek Onur B.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın çatı katındaki evine gitti. Ailenin de yardımıyla kapı açılarak eve girildi. Onur B., tavana iple asılı halde bulundu. Gencin yaşamını yitirdiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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