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Tekirdağ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru bulundu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklaya göre, ilçede özel bir işletmenin bahçesinde su samuru gören işletme sahipleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar çalışanlarına haber verdi.

Yetkililer tarafından yapılan muayene sonucu sağlıklı olduğu anlaşılan su samuru doğal yaşam ortamına geri bırakıldı.

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