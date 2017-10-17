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TEM otoyolunda ambulans takla attı: 2 yaralı

Tem otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada özel bir hastaneye ait ambulans takla atması sonucu ambulans sürücüsü ve yanındaki sağlık görevlisi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Tekirdağ ilindeki özel bir hastaneye ait ambulans kaza yaptı. Ambulansın içinde bulunan şoför Murat Öğüt ile yanındaki sağlık görevlisi Emre Türkmen yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.
 

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