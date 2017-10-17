TEM otoyolunda ambulans takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Tekirdağ ilindeki özel bir hastaneye ait ambulans kaza yaptı. Ambulansın içinde bulunan şoför Murat Öğüt ile yanındaki sağlık görevlisi Emre Türkmen yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.