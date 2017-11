TEOG’un yerine hangi sistem gelecek? Liseye giriş sınavı açık uçlu sorular nasıl olacak? soruların yanıtları merak edilirken yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. TEOG’un yerine gelecek olan yeni sistem gelecek yıl itibariyle uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Eylül’de ‘’Ben TEOG olayını istemiyorum, TEOG’un kaldırılması lazım. Biz TEOG’la mı geldik?’’ demiş, bunu takiben Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da “Evlatlarımızı yarış atı yerine koyduk. Evlatlarımız büyüyor, büyüdüğünü fark edemiyoruz. Bu sene TEOG uygulanmayacak’’ açıklaması yapmıştı. Erdoğan’ın talimatı ve bu açıklamalarla start alan süreçte TEOG, 2 gün içinde kaldırılmıştı. Yeni sisteme göre, öğrencilerin 3 yıl boyunca girdiği bütün sınavların not ortalamaları hesaplanacak. Hesaplamanın ardından öğrencilere aldıkları puana göre bir liseye yerleştirilecek. TEOG’un yerine gelecek olan yeni sistem 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanacak. Bu yıl ise geçici olarak son kez merkezi sınav yapılacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG’un yerine getirilmek üzere dört çalışma yapmış ama Cumhurbaşkanılığı’ndan onay alamamıştı. Bakanlık beşinci çalışmasını tamamladı ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanına sunacak. Sunulacak yeni teklife göre yeni modelin adı ‘Liselere Geçiş Sistemi’







Gelecek yıldan itibaren uygulanması düşünülen yeni modele göre 6, 7 ve 8’inci sınıflar için il milli eğitim müdürlükleri sınavı organize edecek. İl Milli eğitim müdürlükleri sınav sorularını bakanlığın merkezi soru havuzundan alacak.



Öğrencilerin 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları hesaplanarak aldığı puana göre bir okula yerleştirilecek. Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullara gönderilecek. Testin yanında açık uçlu sorular da sorulacak olan yeni modele göre açık uçlu soruları 2 öğretmen değerlendirecek. Peki 8. sınıf öğrencileri bu yıl ne yapacak? Yeni Şafak Gazetesinin haberine göre bu yıl öğrencileri geçici bir sistem bekliyor. Geçici uygulama sadece 8’inci sınıf öğrencilerine uygulanacak ve son merkezi sınav olacak. Yerleştirme puanına geçici sınavın puanı yüzde 70, ders başarı notu yüzde 30 etki edecek.



Başbakan Binali Yıldırım, Liseye geçiş için yeni sistemi anlattı ve artık açık uçlu soru sorulacağını açıkladı.







Başbakan Yıldırım şunları söyledi;



"Bugün mezun olanların sayısı ile üniversitelerimizin kontenjan miktarı aynı. Üniversiteye girişin sınav stresinin azaltılması lazım. Çünkü ihtiyaç yok. Mezun olan sayısı da aynı, üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Sorun nerede? Herkes 18 Mart'a gitmek isterse o zaman sorun başlıyor. Onun da yolu, 1 sınava kaderi bağlamak yerine, bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, başarısına göre hazırlanması. Bunu şimdi TEOG'da yapıyoruz.



TEOG NEDEN DEĞİŞİYOR



TEOG neden değişiyor? TEOG'un ne olduğunu bilmeden konuşuyor, koca koca unvanları var. TEOG 8. sınıfın ilk ve ikinci sömestrdeki sınavın sorumlu tutulmasıdır. Öğrencinin kaderini bir sınava bağlamayalım. Ortaokuldaki öğrencinin liseye hazırlanması lazım. Nereye gidecekse ikinci dört yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5-6-7-8. sınıf. Ayrıca derslerdeki ilgisi ne tarafa gidiyor? Buralar izleniyor, buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları da soru bankasından geliyor. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucu ile birleştiriliyor bir mezuniyet puanı ortaya çıkıyor, sonuca göre öğrenci yerleştiriliyor.







AÇIK UÇLU SORU SORULACAK



Sınav test olmayacak, açık uçlu soru sorulacak.



ÜNİVERSİTEDE DE SINAVLAR BASİTLEŞTİRİLECEK



Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Buna benzer bir şey. Bir sınav olacak tek bir sınav bir müddet daha ama bu da esasında ortaokuldan, liseden gelen başarıyla birleştirilerek bu sınav gerçekleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak"



SON 15 SENEDE DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİ



Türkiye’deki liselere geçiş sistemi son 15 senede sürekli değişikliklere uğradı. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamasının başlamasıyla Anadolu liselerinin ortaokul kısımları kapatıldı, Anadolu liseleri hazırlık ve üç yıllık lise eğitimi vermeye başladı. Yeni düzenlemeyle öğrenciler, 8’inci sınıftan itibaren Anadolu liselerine yerleşmek için sınava girmeye başladı. Sınavın adı liselere geçiş sınavı (LGS) olarak değiştirildi. 2004 yılına kadar devam eden sistem, bu tarihten itibaren Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) olarak isimlendirildi. OKS ise 2008’de kaldırıldı. OKS yerine 6 ve 7. sınıflarda yılsonunda merkezi olarak yapılan Seviye Belirleme Sınavları (SBS) sistemi getirildi. 2009’da ise SBS sadece 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılmaya başlandı. 2012’de SBS aşamalı olarak kaldırıldı; 2013’te SBS son kez yapıldı. 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren ise TEOG sistemi getirildi.