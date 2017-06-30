Turistin mumu yatsıya kadar!

İngiltere’de yaşayan Leon Roberts, Türkiye’de yaptığı iki haftalık tatil dönüşü, yemeklerden zehirlendiği ve tüm tatilini hasta geçirdiği iddiasıyla seyahat firmasından tazminat talep etti. Ancak 38 yaşındaki Roberts’in Türkiye’de bulunduğu tarihlerde Facebook’a yemek yerken koyduğu 79 fotoğraflık albüm, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu. Fotoğrafların mahkemeye delil olarak sunulmasının ardından Roberts tazminat talebini geri çekti.



YALANA BEYAZ CEZA



Türkiye’ye seyahat eden İngiliz turistlerin son iki yıldır tatil dönüşü ‘gıda zehirlenmesi’ şikayetiyle açtıkları 5-15 bin sterlinlik tazminat davaları, tur operatörleri ve otelcileri isyan ettirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) İngiltere Büyükelçiliği ile temasları sonunda İngiltere, vatandaşlarına uyarıda bulundu. Uyarıda, Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarına, gerçek dışı hastalık bildirimi halinde yasal işlem yapılacağı duyuruldu.



10 KAT TAZMiNAT iSTiYORLAR



Zehirlenme şikayetinin sadece İngiliz turistlerden geldiğini belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı şöyle konuştu: Turist 800- 900 sterlinlik tatile geliyor ve karşılığında 5- 10 bin sterlin tazminat talebi oluyor. Otelde 1000 insan yemek yiyor, sadece İngiliz turistten şikayet geliyor. En sonunda İngiltere ‘gerçekten sorun yaşadıysanız otelde doktora gidip rapor alın’ diye bir açıklama yaptı.