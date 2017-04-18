Türk kadını ticarette sınır tanımıyor

Artvin'in Hopa ilçesinde tığ örücülüğü kursuna katılan kadınların "amigurumi" adı verilen teknikle ürettikleri yöresel kıyafetli "Hopa bebekleri" ilgi görüyor.

Kaymakamlık, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Hopa Belediye Başkanlığının organizasyonuyla 2016 yılında açılan tığ örücülüğü kursuna katılan kadınlar, "amigurumi" örgü tekniğiyle yöresel "Hopa bebekleri" üretiyor. Bebeklere atölyelerde diktikleri yöresel kıyafetleri giydiren kursiyerler, her bir satıştan 50 ile 70 lira arasında gelir elde ediyor.

Hopa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yüce, yaptığı açıklamada, iki yıl önce açtıkları kursa, çoğunluğu ev hanımı 100 kadının katıldığını ifade etti. Yüce, kadınları ekonomik hayatın bir parçası haline getirebilmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kurs öğretmeni Seyhan Altunsoy da "Özellikle internet üzerinden ülkemizin her yerinden siparişler alıyoruz. Geçen hafta Kanada'dan sipariş aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kanada'ya ilk etapta yöresel oyuncak bebeklerimizi satacağız." dedi.