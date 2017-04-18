Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Türk kadını ticarette sınır tanımıyor

Artvin'in Hopa ilçesinde tığ örücülüğü kursuna katılan kadınların 'amigurumi' adı verilen teknikle ürettikleri, ülkenin dört bir yanından alıcı bulan yöresel kıyafetli 'Hopa bebekleri' şimdi de yurt dışına açılıyor. Kurs öğretmeni Seyhan Altunsoy yaptığı açıklamada ‘İlk etapta Kanada'ya yöresel oyuncak bebeklerimizi satacağız.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Artvin'in Hopa ilçesinde tığ örücülüğü kursuna katılan kadınların "amigurumi" adı verilen teknikle ürettikleri yöresel kıyafetli "Hopa bebekleri" ilgi görüyor.

Kaymakamlık, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Hopa Belediye Başkanlığının organizasyonuyla 2016 yılında açılan tığ örücülüğü kursuna katılan kadınlar, "amigurumi" örgü tekniğiyle yöresel "Hopa bebekleri" üretiyor. Bebeklere atölyelerde diktikleri yöresel kıyafetleri giydiren kursiyerler, her bir satıştan 50 ile 70 lira arasında gelir elde ediyor.

Hopa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yüce, yaptığı açıklamada, iki yıl önce açtıkları kursa, çoğunluğu ev hanımı 100 kadının katıldığını ifade etti. Yüce, kadınları ekonomik hayatın bir parçası haline getirebilmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kurs öğretmeni Seyhan Altunsoy da "Özellikle internet üzerinden ülkemizin her yerinden siparişler alıyoruz. Geçen hafta Kanada'dan sipariş aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kanada'ya ilk etapta yöresel oyuncak bebeklerimizi satacağız." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Devlet Bahçeli: Zaferi gölgelemeye çalışanlar mahşeri vicdanda mahkum olacaklar

Devlet Bahçeli: Zaferi gölgelemeye çalışanlar mahşeri vicdanda mahkum olacaklar

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

Diriliş Ertuğrul'da bir dönem kapanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA