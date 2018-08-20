Türkiye Çölyak Federasyon Başkanı Doğan: Belediyemiz dağıttığı paketlerle birçok hastanın hayır duasını alıyor

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, çölyak hastaları ve yakınlarıyla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

İçerisinde glutensiz kurabiye, mısır unu, çikolata, makarna, bulgur, kek, ekmek ve kadayıf tatlısı bulunan 38 üründen oluşan paketi ailelere dağıtan Demirkol, yakın bir zamanda belediye bünyesinde çölyak hastalarına yönelik fırının hizmete gireceği müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Demirkol, gazetecilere yaptığı açıklamada belediye olarak vatandaşların sıkıntılarını tespit ederek ona göre herkesime hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Çölyak hastalarını aileleriyle aynı sofrada buluşturduklarını dile getiren Demirkol, çölyak hastalarına Kurban Bayramı öncesi ihtiyacı olan glutensiz gıdaları ulaştırdıklarını kaydetti.

Çölyak sorunlarını gündemde tutmak için birçok platformda dile getirdiklerini anlatan Demirkol, şöyle konuştu:

"Belediye olarak çölyakların ihtiyaçlarını her zaman gündeme getiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını beli periyotlarda karşılamaya çalışıyoruz.Tatmadıkları lezzetleri onlara ulaştırarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Hastalarımız ailesiyle aynı masada oturup çiğ köfte yiyemiyordu. Aileleri aynı sofrada bir araya getirerek aynı yemeği yemelerini sağladık. Aynı şekilde bulgur pilavını yiyemiyordu. Bizler bu tatmadıkları lezzeti kendilerine tattırdık. Ailelerimize içerisinde glutensiz unlu mamullerinden oluşan paketi dağıttı. Yakın bir zamanda da hastalarımıza hizmet edecek fırını faaliyete geçireceğiz inşallah."

Türkiye Çölyak Federasyon Başkanı Hasan Doğan da Haliliye Belediyesinin Türkiye'de örnek teşkil edecek hizmetler sunduğunu belirterek, "Türkiye'de birçok ilde yapılmayanı belediyemiz yapıyor. Dağıttığı paketlerle birçok hastanın hayır duasını alıyor. Başkanımız her zaman bize destek sunuyor, kendisine hastalarımız adına çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Eşi çölyak hastası olan Aziz Küçükköse ise glutensiz gıda bulmakta zorlandıklarını, yardım paketleriyle büyük bir yükten kurtulduklarını ve eşiyle aynı sofrada yemek yeme imkanı bulacağı için ilgililere teşekkür etti.