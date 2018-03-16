Türkiye oyuncakta TÜYAP ile Orta Doğu’nun merkezi olacak

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. ile Oyuncakçılar Derneği (OYDER) güçlerini birleştirdi. 15 yıldır OYDER tarafından desteklenen İstanbul Oyuncak Fuarı bu yıl ilk kez TÜYAP iş birliği ile 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. İstanbul Oyuncak Fuarı 2018’in, TÜYAP ile hedefleri de yükseldi. OYDER Başkanı Yakup Kireçci, hem katılımcı hem iş hacmi olarak şimdiye kadar ki en büyük fuarlarını gerçekleştireceklerini belirterek, “TÜYAP’ın desteği ile Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’nın içinde bulunduğu bölgenin en büyük fuarı olacağız.” dedi. Salon 12’de 10 bin metrekarelik alanda 50’ye yakın ülkeden misafir ağırlayacaklarını söyleyen Kireçci, fuarda 100 binlerce dolarlık iş bağlantılarının yapılacağını kaydetti.

Robotlar şov yapacak

İhtisas fuarı olarak öne çıkan fuarda oyuncak robotların şovlarının izleneceğini, fuara teknolojinin damga vuracağını anlatan Kireçci, şunları kaydetti: “Teknoloji önümüzdeki 50 yılın ana mesleği olacak. Şu anda 2 yaşındaki çocukların elinde tabletler var. Her türlü aplikasyonu kullanabilen yeni bir jenerasyon var karşımızda. Robotik kodlama, teknoloji dersleri tüm okullarda veriliyor, artık müfredata girdi. Bu yüzden teknolojik oyuncaklar da çok önemli. Düzenleyeceğimiz oyuncak fuarında son teknoloji helikopterler, dronelar, uzaktan kumandalı arabalar, uçaklar, robotlar olacak. Fayda merkezli, yenilikçi ve yaratıcı ürünlerimiz bulunacak. Bu oyuncakların ses getireceğine ve ilgi çekeceğine eminiz.”

Oyuncak bir eğitim aracıdır

Türkiye oyuncak sektörünün her yıl katlanarak büyüdüğünü, oyuncak perakendesi cirosunun 1.5 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Kireçci, “Yıllık oyuncak harcaması tutarı ABD’de 400, Avrupa’da 150-450, Japonya ve Avusturalya’da 500 dolar. Biz de 32 dolar seviyesinde ancak bu rakam her yıl yükseliyor. Artık oyuncağın bir eğitim aracı olduğunu kavramaya başladık. Bilinçli ebeveynler arttıkça oyuncağın doğru alımı ve yönlendirmesi de artmış durumda” şeklinde konuştu.

Dünya ile rekabet edebilecek

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy ise, “Oyuncak sektörünün bugüne kadar ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmet anlayışı ve hedef odaklı yürütülen pazarlama faaliyetleri ile fuarı zirveye taşıyacağız” dedi. Ulusoy, hedeflerinin 1-2 yıl içinde fuarı dünyanın önde gelen fuarları ile rekabet edebilecek konuma ulaştırmak olduğunu vurguladı.

100’e yakın marka, 10 bin ziyaretçi

Fuarda, peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara akla gelen tüm oyuncak ürünleri sergilenecek. Fuara; Abc, Adel, Adore, Akar, Bircan, Birlik, Canem, Clementoni, Dolu, Dede, Erdem, Erpa, Karakuş, Kızılkaya, Limon, Mercan, Necotoys, Star Okey, Pilsan, Sunman, Uçar’ın aralarında bulunduğu 100’e yakın marka katılacak. Ayrıca TÜYAP’ın yurt dışındaki 6 ofisi, 26 ülkedeki temsilcilik ağı ile yoğun bir tanıtım çalışması yapılarak, yabancı firma katılımı en üst düzeye çıkarılacak. Anadolu’dan gelen 600 ziyaretçi firma ise, iki gece TÜYAP ve OYDER tarafından ağırlanacak. Fuara 10 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

TÜYAP Hakkında: Türkiye’de fuarcılık sektörü 1979 yılında, TÜYAP ile birlikte düzenli bir ticari faaliyet olarak ülkenin gündemine girdi. TÜYAP, kuruluşundan bugüne kadar yurt içinde bin 618 ve yurt dışında 38 ülkede 177 fuar düzenledi. 123 ülkeden 302 bin 436 katılımcı kuruluşa, 200 ülkeden 55 milyon 722 bin 878 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşudur. TÜYAP Grubu 700 çalışanı ve 100’ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli iş birlikleri yaparak, Türkiye’de sahip olduğu ve işlettiği 6 fuar merkezi, Türkiye geneli 14 ofisi ve 6 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi ile düzenli ihtisas fuarları hazırlamaktadır.

OYDER Hakkında: 1994'te kurulan Oyuncakçılar Derneği (OYDER) üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı ve perakendecilerden oluşan oyuncak sektörünün tüm aktörlerini bünyesinde barındırıyor. OYDER, gelişen ve gelecek vaat eden oyuncak sektörünün, sorunlarının ve başarılarının tek bir ağızdan duyurulmasında etkin rol oynuyor.

Detaylı bilgi için: CitiPR Derya Dursun

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