Üç kıtanın balıklarıyla müze kuruldu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Bilimleri Fakültesi’nde Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarındaki çeşitli göl ve akarsularda yaşayan endemik yaklaşık 50 çeşit balığın getirilerek oluşturulduğu ‘balık müzesi’, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
Su Ürünleri Fakültesi’nin giriş ve zemin katlarında sekiz akvaryum ile oluşturulan müzeye Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarından yaklaşık 50 farklı türden balık getirildi. Aralarında tatlısu köpekbalığı, pirana (natteri), discus, frenatus ve tropheusların da bulunduğu balık çeşitleriyle doğal bir laboratuvar haline getirilen müze, hem bilimsel çalışmalara hizmet ediyor hem de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
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