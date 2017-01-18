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Uludağ'da "Kar kaplanları" hayat kurtarıyor

TÜRKİYE'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestr öncesi yoğunluk görülmeye başladı. Son 10 gün içinde yoğun sise karşın kayak yaparken meydana gelen kazalarda yaralanan 73 kişiye müdahale yapılırken yönünü kaybedip mahsur kalan 12 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulunarak oteller bölgesine getirildi. Donmak üzere bulunan 5 kişi ise kar motorlarıyla sağlık birimine sevk edildi.

  • BURSA, (DHA)
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Uludağ'da 'Kar kaplanları' olarak bilinen JAK timleri, kar üstü araçları etkin kullanabiliyor, şiddetli soğuk ve derin karda hareket yeteneğine sahip. Tümü rütbeli personelden oluşan ve ilk yardım konusunda eğitimli JAK timleri, zirvede soğuk ve tipi nedeniyle dirençleri düşen kişilere sıcak içecek ve çikolata verip ilk sağlık müdahalesini yaparak sedyeli kar motoruna bindirip 112 Acil Servis istasyonuna getiriyor. 24 saat zirvede 13 kar motoruyla 2 tim halinde görev yapan JAK ekipleri son 10 gün içinde yoğun sise karşın kayak yaparken kazalarda yaralanan 73  kişiye müdahale yapılırken yönünü kaybedip mahsur kalan 12 kişi, ekipler tarafından bulunarak oteller bölgesine getirildi. Donmak üzere bulunan 5 kişi ise kar motorlarıyla sağlık birimine sevk edildi.  
 
Geçen yıllara göre kayıp ve mahsur kalkma olaylarının düşük olduğu Uludağ'da Jandarma ekipleri kayıp ve mahsur kalan kişiler 156 Jandarma İmdat telefonlarını aradıklarında yerleri Acil Çağrı Konum Belirleme Sistemi ile belirleyerek, müdahale ediliyor. 
 
Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Uludağ'da Beceren Pisti'nde kayak yaparken sis nedeniyle dengesini yitirip düşen ve sağ bacağı kırılan 42 yaşındaki Selma Ece'ye ilk müdahale JAK ekipleri tarafından yapıldı. Sedyeli kar motoruyla 112 Acil Servis istasyonuna götürülen Selma Ece  ardından hastaneye  sevk edildi. Tutyeli bölgesi Cennet Kaya mevkiinde sis nedeniyle yönünü kaybedip kara saplanan 38 yaşındaki Ulaş Çiftçi ise saplandığı kar kütlesinden kurtarılarak kar motoru ile oteller bölgesine indirildi.

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