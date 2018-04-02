Ümraniyeli Orman Kaşifleri Keşfe Başladı

Hayata geçirdiği birbirinden önemli projelerle adından sıkça söz ettiren Ümraniye Belediyesi, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik “Orman Kaşifleri” adlı projeyle öğrencilere; doğa ve orman sevgisini aşılamayı amaçlıyor. Öğrenciler ormanda uzman eğitmenler ve belediye koordinatörleri nezaretinde birçok eğitime katılarak, doğada var olan canlı türlerini yerinde inceleyip, farklı bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi alacak. 1 ay boyunca devam edecek olan projede çocuklar, doğada nasıl yaşam sürüleceği ve doğanın kirletilmemesi için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda da eğitime tabi tutulacak. Öğrenciler ayrıca, kendilerine dağıtılan ‘Tabiat Günlüğü’ne ormandan topladıkları malzemeleri yapıştırarak, notlar alacak.

Bu çerçevede faaliyete geçen projede, ‘Orman Kâşifleri’ ilk eğitimlerini Ümraniye’de bulunan Mesire Alanı’nda gerçekleştirdi. Minik kaşifler uzman eğitmenler eşliğinde ormanda yaşayan bitkileri ve hayvanları yakından inceleme fırsatı buldu. Keşfe çıktıkları Mesire Alanı’ndan çeşitli materyaller toplayan çocuklar, daha sonra kurulan çadırda bir araya gelerek, eğitmenleriyle gerçekleştirdikleri keşfin kritiğini yaptı. Böylelikle minik kaşifler; doğayla iç içe olmanın, yeni beceriler elde etmenin ve sosyalleşmenin keyfini çıkarıyorlar.