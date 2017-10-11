Ünlü mimarın torunu Yağmur'un sır ölümü

24 yaşındaki Yağmur Yasemin Sarı'nın neden öldüğünün ayrıntılarına posta.com.tr ulaştı. İddialara göre uyuşturucu bağımlısı olan erkek arkadaşıyla kavga eden Yağmur Yasemin Sarı, kendisini Acıbadem Koşuyolu Köprüsü'nden attı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yağmur Yasemin Sarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TV PROGRAMINA KATILMIŞTI

Aslında dikkatli izleyiciler Yağmur'u yakından tanıyor. ATV ekranlarında geçtiğimiz yıl yayımlanan Gözüm Sende adlı yarışma programına katılan Yağmur Yasemin Sarı'nın yanında annesi de var.

Genç kız format gereği kendisine talip olan 4 erkekten birini tercih edip evlilik yolunda adım atıyor. Ancak ilişki nikah masasında son bulmuyor.

İNTİHAR MI ETTİ, ATILDI MI?

İş ve cemiyet dünyasının da yakından tanıdığı Sarı ailesi yasta. Yağmur Yasemin Sarı'nın intihar mı ettiği yoksa köprüden atıldığı mı konusu henüz net değil. Posta.com.tr'nin edindiği bilgilere göre genç kızın sevgilisiyle sorunları vardı. Zaman zaman tartışıyorlardı. Son tartışmaları ayrılıkla sonuçlandı. İddiaya göre sevgilisi uyuşturucu bağımlısıydı ve olayın yaşandığı sırada Yağmur'un sevgilisi de oradaydı. Yağmur köprüden atladı mı yoksa atıldı mı sorusunun cevabı güvenlik kameraları incelenince netleşecek.

TOPRAĞA VERİLDİ

Turizm ve Otelcilik mezunu olan Yağmur Yasemin Sarı, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesi Esin Sarı, cenazede bayıldı. Uyandığında ağzından üç kelimelik şu cümle döküldü: Beni Yağmur'a götürün.Güçlükle ayakta duran baba Vedat Sarı ise kızının tabutunun başında bir an olsun ayrılmadı.