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Eski eşi tarafından darp, ölümle tehdit ve şantajına maruz kalan oyuncu yaşadığı kabusu anlattı

Eski eşi Hüseyin Yiğit’in (38) darp, ölümle tehdit ve şantajına maruz kaldığını ve bu nedenle bebeğini düşürdüğünü iddia eden oyuncu Zeynep Elçin (28) mahkeme ifadesinde, “Hamile olduğum için eve kapatıldım” dedi.

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, bir önceki celse zorla getirilmesine karar verilen oyuncu Zeynep Elçin avukatı ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncu yaşadığı kâbusu anlattı: Kezzap atarım
Zeynep Elçin ifadesinde, yargılama sürecide eşine boşanma davası açtığını, boşanmanın gerçekleştiğini ancak henüz kesinleşmediğini anlattı. Oyunculuk yaptığını belirten Zeynep Elçin, “Hamile olduğumda evime kapatıldım. Kimseyle görüşme imkanım yoktu. Hürriyetimi sınırlama olayı İzmir’de Alsancak’ta birlikte oturduğumuz evde oldu. Bir ay kadar menajerimin evinde kaldım. Bu iletilerle tehdit edildim. Hakarete ve şantaja uğradım. Sanıktan şikayetçiyim” dedi. 
 
'HERKES CEZASINI ÇEKECEK'
 
Tanık Arzu Gamze Kılıç da, “Ben müştekinin önce hocası sonra menajeri olarak onu destekledim. 3 yıl önce benim evimde kalmıştır. Bir gece ağlayarak geldi. Eşi Hüseyin’le boşanma konusunu görüştüklerini, lokantada bunu açıkladığını ve orada tartıştıklarını bana ağlayarak anlattı. Boşanmak istediğini söyleyince sen bilirsin dedim. Benim yanımda kalırken eşiyle mesajlaşmalarına tanık oldum. Eşi Hüseyin daha sonra beni telefonla aradı. Herkes cezasını çekecek dedi. Ben yazlıktaydım. Müştekiye gönderdiği tehdit mesajları avukata verildi. Müşteki menajeri olduğum işlere uzunca bir süre gelemedi. Telefonla da müştekiye ulaşamadım. En sonunda eşi Hüseyin telefonu açtı. Biz böyle iyiyiz. O oyunculuk yapamaz dedi. Oyunculuk yaparsa ona zarar veririm, kezzap atarım diye telefonda bana söyledi” diye konuştu. Mahkeme sanığın müştekiye gönderdiği iddia edilen tehdit, hakaret mesajlarının ne zaman gönderildiğinin tespiti için duruşmayı erteledi.
(Hürriyet)

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