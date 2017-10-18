Uyuşturucu bağımlısı katil zanlısı: İki kişiyi öldürdüğümü 2 gün sonra arkadaşımdan tesadüfen öğrendim

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde geçen Nisan ayında meydana gelen olayda iddiaya göre, Samet Ş. arkadaşı Hamza Arslan (20) ve babası Mustafa Ş. ile evlerinde uyuşturucu kullanırken elindeki çakı ile Hamza Arslan'ı göğsünden yaraladı. Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası Samet Ş., babası ile birlikte kendilerine uyuşturucu bulması için merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'ndeki Mevlüt Morkoç'un (47) evine gitti. Samet Ş., "Samet senin için Hamza'yı bıçaklayarak öldürdüğün söyleniyor. Bu doğru mu?" diye soran Morkoç'u yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla öldürdü. İşlediği iki cinayetten sonra kaçan Samet Ş. iki gün sonra gözaltına alındı.

Mahkemece tutuklanan ve hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'adam öldürmek' suçundan iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Samet Ş. çıktığı ilk duruşmada, "Hakim bey ben 8 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olay günü bonzai ve metamfetamin almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü iki gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan tesadüfen öğrendim. Babamı aradım. Sonra polise gidip teslim oldum. Keşke onlar beni öldürseydi" dedi.

Mahkeme duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.