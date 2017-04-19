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Vahşet! Başından 3 kurşunla vurmuşlar

Bodrum'un Koyunbaba Koyu'nda başına 3 kurşun sıkılarak öldürülmüş, bir deniz kaplumbağası türü olan caretta caretta bulundu.

  • DHA
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Bodrum'un Koyunbaba Koyu'nda bu sabah yürüyüşe çıkanlar, sahile vurmuş caretta caretta ölüsünü farkedip, durumu Koyunbaba Mahallesi Muhtarı Yılmaz Çincik'e bildirdi.
 
Bunun üzerine koya giden Çincik, 75 santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağasının başından 3 kurşunla vurularak telef edildiğini belirleyip, Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibine bilgi verdi. Jandarma, nesli tükenmekte olan türler arasında olan caretta carettanın kurşunlanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatırken, AKUT Bodrum ekibi de Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile irtibata geçti. Telef edilen deniz kaplumbağasının incelenmek üzere DEKAMER'e teslim edileceği bildirildi.
 
Koyunbaba Mahallesi Muhtarı Yılmaz Çincik, "Bu bir vahşet. Bunu yapanlar insan olamaz. Sorumlularının bir an önce bulunup, hakettikleri cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

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