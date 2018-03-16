VakıfBank’a yurt dışından ödül yağdı

Güçlü Türkiye’nin lider bankası VakıfBank, dünya çapında dev firmalarının yönetim, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, pazarlama ve yeni ürün gibi başlıklarda değerlendirildiği ve bu sene 12’ncisi düzenlenen Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde, iki ürünüyle toplam 6 ödülün sahibi oldu. VakıfBank ayrıca İngiltere’nin en saygın dergilerinden biri olan Global Brands Magazine’in düzenlediği organizasyonda da iki birincilikle ödüllendirildi.

Stevie Ödülleri’nde toplam 6 ödül

VakıfBank Mobil Saha Satış Uygulaması, Stevie Ödülleri’nde, “Yılın İş Geliştirme Başarısı - Finansal Hizmetler Endüstrileri” kategorisinde altın “Satıştaki Teknolojinin En İyi Kullanımı”, “Satış ve Pazarlama Mobil Uygulama”, “Yılın Başarı Bazında Satış Büyümesi” ve “Pazarlama Çözümü” kategorilerinde bronz ödülle taçlandırıldı.

Uygulama, bankacılık sektörüne erişimi olmayanları da sisteme kolaylıkla dahil ederek, finansal sisteme katılan müşteri sayısının artışına önemli bir katkı sağlıyor. Uygulama sayesinde, müşterilerin şubeye başvurmasını beklemeden, pazarlama ve satış faaliyetleri saha ekiplerince tablet bilgisayarlar kullanılarak yürütülebiliyor. Zaman kaybının önüne geçilerek müşteri memnuniyeti sağlayan, içeriğinde pek çok hizmet ve ürünü barındıran uygulama ayrıca, offline başvuru özelliğiyle de sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor.

“Yılın İş Geliştirme Başarısı- Finansal Hizmetler Endüstrileri” kategorisinde VakıfBank’a bronz ödül getiren Kredili Mevduat Hesabı ve Taksitli İhtiyaç Kredisi Eğilim Hesaplama uygulaması ise müşterilerin ürün ihtiyaçlarını ve eğilimlerini, veri yığınları arasından istatistiki metotlar kullanarak büyük veriyi anlamlandıran bir model olmasıyla öne çıkıyor.

Global Brands Magazine’den iki ödül

VakıfBank, yenilikçilik, kalite, markalaşma faaliyetleri, müşteri hizmetleri ile istikrarlı bankacılık performansıyla İngiltere’nin en saygın dergilerinden biri olan Global Brands Magazine tarafından “En İyi Bankacılık Markası” ödülüne layık görüldü. Bilanço ana kalemlerinde istikrarlı başarı, yenilikçi ürün ve hizmetler, dijital kanallardaki büyüme, istihdamdaki süreklilik, uluslararası piyasalardaki itibar, sürdürülebilir çevre bilinci ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları VakıfBank’a ödül getiren başarıları oldu.

2017 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 2017 CEV Şampiyonlar Ligi’ni namağlup şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü’ne, 32 yıldır yaptığı yatırım VakıfBank’a “Avrupa’nın En İyi Spor Sponsorluğu” dalında da ödül getirdi.

Müzesinde ikisi Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, üçü Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu olmak üzere yedi tane uluslararası kupa bulunduran, 73 maçlık galibiyet serisi ile dünya rekoru kıran ve son yıllardaki performansıyla Avrupa ve dünya çapında istikrarlı bir başarı yakalayan VakıfBank Spor Kulübü, altyapılardaki başarısıyla da öne çıkıyor. Banka’nın spor kulübü aracılığıyla açtığı spor okullarında her yıl yüzlerce sporcu adayı voleybolla tanışırken, geçmişten bugüne pek çok milli sporcu yetiştiren altyapısı da başarılarıyla adından söz ettiriyor.

VakıfBank’ın sürdürülebilir başarı vizyonuyla inşa ederek Türk sporu ve İstanbulluların kullanımına sunduğu VakıfBank Spor Sarayı da Banka’nın spor sponsorluğu alanındaki en önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.