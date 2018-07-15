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Yalova'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 41 LA 049 kamyon ile 34 AB 7587 plakalı otomobil, Yalova-Armutlu karayolu Ortaburun Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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