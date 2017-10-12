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Yemeğe kızıp ahçıyı bıçaklayan restoran şefine tahliye

Kayseri'de, yemek konusunda tartıştığı aşçıyı bıçaklayan restoran şefi, 41 yaşındaki İsmail Koç, 'kasten adam yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

  • DHA
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Olay, merkez Serçeönü Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinin restoran bölümünde, 10 Mayıs günü meydana geldi. Restoran şefi olan tutuklu sanık İsmail Koç, yemek yapımı konusunda aşçı Cuma Tosun ile kavga etti. Aynı iş yerinde çalışan ve Cuma'nın kardeşi olan diğer aşçı Ferhat Tosun, bıçaklı kavgayı ayırmak isterken, karnından bıçaklandı. Olay sonrası restoran şefi memur İsmail Koç tutuklanırken, bıçaklanan aşçı Tosun ise hastanede tedaviye alındı.
 
Bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Koç ile bıçaklanan aşçı  Ferhat ve ağabeyi Cuma Tosun hazır bulundu. Kimseyi öldürme ve yaralama kastının olmadığını söyleyen Koç, "Yemek tartışması nedeniyle tartışmaya başladık. Bana  küfür edince bulduğum bıçağı rastgele savurdum" dedi.
 
Mahkeme heyeti, bıçakla kavgayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini sanık ve mağdurlara izlettikten sonra kararını açıkladı. Tutuklu Koç'a 'kasten adam yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezası verilirken, dosyanın temyiz aşaması göz önüne alınarak yaklaşık 5 aydan bu yana tutuklu bulunan sanığın tahliyesine de karar verildi. 

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