Yeni kimlik randevusu nasıl alınır? Yeni kimlik çıkarma işlemleri!

Yeni kimlikler dağıtılmaya bir süre önce başladı. yeni kimlik randevu işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Randevusunu alan kişiler hangi belgeleri yanlarında bulundurmaları gerektiği sorusuna cevap arıyor. Nüfus Cüzdanlarının yerini alan yeni çipli T.C. Kimlik Kartları için başvuru yapmadan önce kesinlikle randevu alınmalıdır. Randevu almadan da başvuru yapılabilir. Ancak Nüfus Müdürlükleri yoğunluk sebebiyle randevusuz gittiğinizde işlem yapamadan geri dönme riskiniz bulunmaktadır. Nüfus cüzdanları yerine dağıtılacak olan kimlik kartları hayatımızda bir değişikliği de beraberinde getirecek. E-Devlet sistemine geçtiğimiz son yıllarda bu kartlar da bir çok e devlet sistemine entegre hale getirilecektir. Hastane, eczane, okul, bankacılık sistemi gibi daha bir çok sistemle entegre edileceği için hayatta bir çok kolaylık sunacaktır. Tabi bu durumun en önemli hususlarından bir tanesi de güvenlik meselesidir. Bu şekilde birçok önemli sistemle entegre olması güvenlik önlemlerini de daha ehemmiyetli hale getirmektedir. Bu konuda Devlet yetkililerimiz gerekli bütün önlemleri düşünmüş, hatta bir önceki uygulama olan nüfus cüzdanı yanında banka kartı kopya edilmesi gibi birçok sahteciliğin önüne geçecek güvenlik önlemleri almışlardır. Yeni kimliklerde bulunan güvenlik unsurları kimlik sahteciliğini tamamen sona erdirecektir.

2017 YENİ KİMLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Nüfus müdürlüklerine müracaat ederken söz konusu bu belgeleri muhakkak tamamlamanız gereklidir. Zira randevunuz yanabilir ve daha ileri bir tarihe sarkabilir.

Yeni kimlik başvurusunda gerekli evraklar sırasıyla nüfus cüzdanı ve sadece 1 adet biyometrik fotoğraftır.

Şahsın "nüfus cüzdanı" ile son altı ay içinde çekilmiş bir adet "biyometrik fotoğraf" gereklidir.

Nüfus cüzdanı yanında bulunmayanlar aşağıda sıralanan kimlik belgelerinden birini de yanında götürebilir.

YENİ KİMLİK ALMAK İÇİN ŞUAN KULLANDIĞINIZ NÜFUS CÜZDANINIZI GÖTÜRMEYİ UNUTMAYIN!

Nüfus Cüzdanları yerine Yeni Kimliğinizi almak için eski kimlik belgenizi yada resmi olarak geçerli başka bir kimlik belgenizi muhakkak ibraz etmelisiniz. Bu durumda şuan kullandığınız Nüfus Cüzdanınızı yanınızda götürmelisiniz. Herhangi bir sebeple Nüfus Cüzdanınızı yanınızda götüremediyseniz eğer diğer kimlikleri de ibraz edebilirsiniz.

NÜFUS CÜZDANI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Yetkili makamlar bu konuda da gerekli kolaylığı tanımıştır. Nüfus Cüzdanı kaybolanlar ya da bir şekilde yanında bulunmayanlar başvuru sırasında aşağıda saydığımız kimlik belgelerinden herhangi birini ibraz edebilir:

Sürücü Belgesi,

Pasaport,

TSK Kimlik Kartı,

Evlilik Cüzdanı,

Pasaport,

Avukatlık Kimlik Kartı,

Öğretmen Kimliği,

Hakim Savcı Kimliği,

Sarı Basın Kartı

HİÇ BİR KİMLİĞİ BULUNMAYANLAR NE YAPACAK

Yukarıda kimlik başvurusu için herhangi bir kimlik belgesini ibraz etmek zorunda olduğunu ifade ettik. Eğer yukarıda sayılanlardan hiçbirisi yoksa Muhtarlıktan Belge almanız gereklidir. Bu konuda ikametinizin bulunduğu Muhtarlığa başvurmanız gerekir.

BİYOMETRİK FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE DİKKATLİ OLUN !

Çipli Kimlik işlemlerinde karşımıza çıkan yeni uygulamalardan bir diğeri de biyometrik verilerin alınmasıdır. Bu verilerin ilki biyometrik fotoğraftır. Ancak hala bir çok fotoğrafçı eski usul fotoğraf çekimi yapmaktadır. Dolayısı ile resim çekilmeye giderken muhakkak biyometrik fotoğraf olmasına dikkat ediniz.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ HARÇ MAKBUZU GÖTÜRMEM GEREKLİ Mİ?

Kimlik çıkarmak için ücret ödemek zorundasınız. Bu ücreti Nüfus Müdürlüğünde ödeyeceksiniz. Bunun için herhangi daha önceden bir yere para yatırmanıza ve makbuz almanıza gerek yoktur.

YENİ DOĞAN BEBEKLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yeni doğan bebekler için kimlik çıkarmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bebekler ve 15 yaşından küçükler için fotoğraf götürmeye gerek yoktur. Zaten 15 yaşından büyük kişiler yeni kimlikleri kendileri başvuru yaparak alabiliyor.

Bebeğin doğumunun ardından 30 gün içinde kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne başvurmanız gereklidir. Aksi halde ücret talep edilecektir sizlerden.

Evrak olarak ise, başvuruyu yapan anne ise annenin baba ise babanın kimliği ile doğum belgesi gereklidir.

YENİ NÜFUS CÜZDANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Nüfus cüzdanları yerine kullanmaya başlayacağımız yeni kimlik kartları için öncelikle kimlik randevu almanız gereklidir. Çünkü dağıtım sürecinde hakikaten nüfus müdürlükleri çok büyük bir yoğunluk yaşıyor.

Randevuyu 199 çağrı merkezinden alabilirsiniz. Telefon ile randevu almak istemeyenler için e-randevu sayfası da mevcuttur. Nüfus Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan randevu sayfasından da randevunuzu alabilirsiniz.

Randevu alamayanlar ya da bir sebeple randevu almayı bilmeyenler direk nüfus müdürlüğüne giderek başvurusunu yapabilir.

ÇİPLİ KİMLİK İÇİN RANDEVU ALMAK ZORUNDA MIYIM?

Yeni kimlik için randevu alma mecburiyetiniz yoktur. Ancak randevu almadan başvuru yapmamanızı öneririz. Bunun sebebi Ocak 2017 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlükleri oldukça büyük bir yoğunluk yaşamakta. Başvuruda öncelik randevu alanlara verilmekte boş kalan zamanlara randevusuz kişiler alınmaktadır.

ALO 199 ÇAĞRI HATTI İLE YENİ KİMLİK RANDEVUSUNU NASIL ALIRIM?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hizmete açılan "Alo 199 Kimlik kartı hattı" vatandaşların yeni kimlik kartı çıkarılmasında danışıp sorabileceği her türlü sorularına cevap bulabileceği bir servistir. Bu hat gerek yeni kimlik kartı başvurusu ve gerekse kimlik kartlarının kullanımında bilinmesi gereken her türlü sorun hakkında hizmet verecektir.

Yeni kimlik randevu alabilmeniz için 199'u arayıp çağrı merkezi yetkilisine bağlanarak yeni kimlik için randevu alabilirsiniz. Eğer isterseniz e-kimlik randevu sistemiyle de randevunuzu alabilirsiniz.

ALO 199 HATTININ HİZMETLERİ:

Nüfus cüzdanları yerine çıkarılan yeni kimlik kartı başvurusu için aranabilir.

Kimlik kartlarının kullanımında vatandaşların karşılaşabileceği her türlü soru ve sorun hakkında danışmak için arayabilir.

Kimlik Kartları hakkında randevu almanın yanında randevu sorgusu ve kimlik kartının adrese gönderiminde kimlik takibi yapmak için aranabilir.

Kimlik kartına bağlı olan çeşitli resmi işlemlerin bazıları telefon ile yapılabilecektir. Doğum işlemleri, Ölüm işlemleri, Evlenme işlemleri, Nüfus ve aile cüzdanı işlemleri, Vatandaşlığı kazanılması ve kaybedilmesi ile birden çok vatandaşlık işlemleri gibi daha bir çok işlemin ilk başvurusu, bu tür hizmetler hakkında bilgi talebi gibi bir çok işlemin bazı aşamaları bu hat üzerinden yapılabilecek.

Çağımızın kurum ve kuruluşlarında ki yönetim anlayışında ki değişimi, kamu yönetiminin bu değişimlere ayak uydurma süreci iletişim teknolojisindeki birçok yeniliğin de kamu yönetimine girmesini sağlamaktadır.

Merdiven altında dahi üretimi kolay hale gelmiş nüfuz cüzdanlarının yerini alacak olan T.C. Kimlik Kartlarının çıkarılması mecburi bir değişim olmuştur. Zira yeni kimlik kartlarında ki güvenlik önlemleri dahiyane düşünülmüş önlemlere sahiptir. Ancak ifade etmek isterim ki bu kartların çıkarılması çok geç kalınmış bir işlemdir.

Bu kartların çıkarılması İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus Genel Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüklerinde de bir çok yeni hizmet anlayışı getirecektir. Alo 199 Hattı hizmetlerden sadece biridir. Bu hat sadece Kimlik Kartı randevu işlemi için değil Nüfus Müdürlüğünde yapılan bir çok işlemin danışma ve telefon üzerinden izin verilen bir çok hizmetin yapıldığı bir ortam haline gelecektir.

Elbette bu hizmetlere sadece şuan itibari ile yapılan nüfus işlemleri değil, yeni kimlik kartlarının hayatımıza dahil olması ile birlikte girecek olan bir çok yeni hizmette dahil edilecektir.

Bu şekilde Nüfus Müdürlükleri önünde olan yığılmalar, gereksiz sıra beklemeler, kurumlarda ki iş kaybı gibi bir çok avantaj Devletimize ve Vatandaşlarımıza tanınacaktır.

Yeni Kimlik Kartının "randevu alma işlemi" sadece "Alo 199" hattından değil, aynı zaman da "internet üzerinden" de alınabilecektir.

Yeni kimlik online randevu nasıl alınır?

Daha önce Başbakanımız tarafından 2016 yılında "Yeni Kimlik Kartları"nın Tüm Türkiye'de dağıtılacağı açıklanmıştı. 02 Ocak 2017 itibariyle kimlik kartları dağıtılmaya başlanmıştır. Yeni kimlikler hakkında dilediğiniz her sorunun cevabını Alo 199 danışma hattından ya da bu web sitesinden öğrenebilirsiniz.

İnternet üzerinden bütün Türkiye için sadece tek bir sayfa üzerinden randevu alınmaktadır. İnternetten randevu almak için aşağıda linkini verdiğimiz Nüfus Genel Müdürlüğünün(e-kimlik) sitesini ziyaret etmeniz gereklidir.

Aşağıda Randevuyu nasıl alacağınızı ve dikkat etmeniz gerekenleri aşama aşama anlattık.

1- BİRİNCİ ADIM

RANDEVU ALMAYA BAŞLAMA:

Öncelikle Kırmızı renkli olan "Randevu Al" seçeneğini tıklayınız.

2- İKİNCİ ADIM

KİMLİK BİLGİLERİNİ GİRMENİZ GEREKLİ:

Daha sonraki adımda çıkan ekrana gerekli bilgileri doldurmanız gerekli.

Birinci adımda kimin adına başvuru yaptığınızı seçiniz.

-Kendi Adına Randevu Alanlar:

Kendinize ait T.C.Kimlik Numaranız ile adı ve soyadınızı yazarak bir sonraki adıma geçmeniz gereklidir.

-Başkası Adına Randevu Nasıl Alınır?

Öncelikle herkes adına randevu alamazsınız. Sadece kendi adınıza, çocuklarınız, eşiniz, anne ya da babanız, vasisi olduğunuz birey ve kardeşiniz adına randevu alabilirsiniz.

• Kimin adına randevu alacaksanız eğer seçeneklerden onu seçin.

• Daha sonra kendi TC Numaranız ile adınız ve soyadınız ve kimin adına randevu alıyorsanız eğer o kişinin T.C. Numarası ve adı ve soyadını yazınız.

3. ÜÇÜNCÜ ADIM

HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE RANDEVU ALACAKSINIZ?

İkametinizin olduğu ilçe nüfus müdürlüğünü yada nüfusa kayıtlı olduğunuz ilçe nüfus müdürlüğünü seçmek gibi bir zorunluluk yoktur. Dilediğiniz Nüfus Müdürlüğüne randevu alabilirsiniz.

Ancak sadece randevu aldığınız Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapınız.

4. DÖRDÜNCÜ ADIM

TESLİMAT BİLGİLERİ:

Randevu aldıktan sonra başvuru aşamanızda kimlikleriniz hemen teslim edilmemektedir. Bu kimlikler Ankara’da özel bir birimde üretilmektedir. Başvuru aşamasının ardından sizin ibraz etmiş olduğunuz adrese gönderilecektir. Dolayısı ile randevu alırken teslimat bilgilerini yazmanız gereklidir. Bu adresten sadece siz teslim alabilirsiniz. Başka birisinin teslim alması mümkün değildir. Ayrıca birinci derece yakınlarınızın kimliklerini teslim alabilirsiniz.

5. SON AŞAMA

RANDEVU ÖZETİNİ GÖR:

Son olarak randevu sayfası özeti kontrolünüze ve onayınıza sunulur. Bu ekranı onayladıktan sonra kaydetmeyi asla unutmayınız.

Not: Randevu ile çalışan nüfus müdürlükleri randevusuz gelen kişilere de işlem yapacaktır. Ancak bu tür işlemlerde öncelik randevu alan kişilere tanınacaktır. Bilhassa nüfus cüzdanlarının iptal edilerek yeni kimlik kartlarının çıkarılacağı dönem itibari ile nüfus müdürlükleri haddinden ziyade yoğun olacağından dolayı kesinlikle randevusuz gidilmemesi gerektiğini burada vurgulamak istiyoruz.

Randevu tarih ve saati geldiğinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat eden kişinin öncelikle sıra numarası alması gereklidir. Sıra numarası verilirken sistem alınan randevu tarih ve saatini baz alarak şahsa uygun olan bir sıra numarası verecektir.

Hangi Nüfus Müdürlüğüne Müracaat Etmem Gerekli?

Yeni kimlik kartları için herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidebilirsiniz. Bu konuda bir sınırlama yoktur.

Yeni Kimlik Ücretleri Ne Kadar?

YENİ KİMLİK ÜCRETLERİ

KİMLİK YENİLEME: 16 TL

KİMLİK KAYIP: 32 TL

EVLİLİK NEDENİYLE KİMLİK DEĞİŞİMİ:16 TL

ESKİYEN KİMLİĞİ DEĞİŞTİRME: 16 TL

YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK ÇIKARMA: ÜCRETSİZ

YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK ÇIKARMA: 16 TL

(VAKTİNDE YAPILMAYAN BİLDİRİM İÇİN, VAKTİNDE YAPILAN BİLDİRİMLER İÇİN YENİ DOĞAN BEBEĞE KİMLİK ÜCRETİ TALEP EDİLMEMEKTEDİR.)

Kimlik kartı başvurusu nasıl takip edilir?

Kimlik kartının teslim süreci web, çağrı merkezi veya e-posta yolu ile takip edilebilir.

PIN değiştirme ve kart kontrol işlemleri nasıl yapılır?

Kart sahipleri tarafından KIOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir.

Kimlik kartının geçerlilik süresi nedir?

Kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıldır.

Geçerlilik süresi dolmadan kimlik kartı alınabilir mi?

Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, yeniden başvuruda bulunarak ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir.

Kimlik kartının kaybedilmesi halinde ne yapılır?

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.

18 yaşından küçüklerin kimlik kartları kimlere teslim edilir?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

Bulunan kimlik kartları için nasıl bir işlem yapılır?

Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları bulunulan yerin nüfus müdürlüğüne, Genel Müdürlüğe ya da dış temsilciliğe iptali amacıyla gönderilir.

Türk vatandaşlığından çıkanlarla ilgili nasıl işlem yapılır?

Türk vatandaşlığının kaybı halinde kimlik kartları Genel Müdürlükçe geçersiz hale getirilir.

Kimlik kartlarının şifresi nasıl değiştirecek?

Kart sahipleri tarafından ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan KIOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir.

Gönderilen şifre zarfını saklamak zorunda mısınız?

Kişiye Özel Şifre Zarfının içerisinde cep telefonlarından aşina olduğumuz Pin ve Puk kodları yer alıyor. Bu ilave olarak güvenliğinizde kullanılacak Size Özel bir Kişisel Mesaj yer alıyor.

Yeni kimlikteki PIN kodu nedir? PIN şifresi nasıl alınır?

Başvuru aşamasında kişiye 6 haneli olan PIN kodunun olduğu bir şifre verilecektir. Banka kartlarında işlem yaparken şifre kullanıyorsak, aynı şekilde yeni kimlik kartlarında da işlem yaparken PIN kodunu kullanacağız.

Kişiye Özel Şifre Zarfında yer alan ETİKET FORMUNDA hologram altında 6 haneli şifreniz yer alıyor ve buna ulaşmak için Hologramı kazımanız gerekiyor.

Yeni TC kimlik kartları banka kredi kartlarında olduğu gibi şifre kullanılıyor. Yeni kimlik kartlarının dağıtımına yönelik çalışmalar kapsamında ilçe nüfus müdürlüklerine şifre ve doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilebileceği KİOSK’lar konuldu.

Vatandaşlar bu KİOSK’ları kullanarak kendilerine verilen Kişiye Özel Şifre Zarfında yer alan PIN şifresi ile tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan KİOSK’lar üzerinde PIN şifrenizi değiştirebilirsiniz. PIN şifrenizi değiştirmek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir.

PIN şifrenizi değiştirmek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, eski PIN numarası girme metodlarından birini kullanabilirsiniz.

Kiosklar da şifrenizi değiştirirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyiniz ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayınız.

e-devlet üzerinden kimlik şifresi alınabiliyor mu?

Şifre işlemleri şu an itibariyle sadece Nüfus müdürlüklerindeki kiosklar ve Nüfus Müdürlüklerindeki yetkili personel tarafından gerçekleştirilebiliyor.