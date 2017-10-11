Yeni üniversite sınavı sistemi açıklandı mı? YGS LYS 2018 nasıl olacak

YGS LYS 2018 son dakika açıklamaları ve Yeni üniversite sınavı sistemi nasıl olacak sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç, yarın YÖK'te düzenleyeceği basın toplantısıyla konuya ilişkin düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacak. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 26 Eylül'de gerçekleştirilen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde üniversite giriş sistemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde merkezi sınavlar ile lilgili düzenlemeler gündeme gelmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç son dakika açıklaması ile YGS ve LYS sınavlarında 2018 yılında değişikliğe gidileceğini duyurmuştu. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından üniversite sınavlarında nasıl bir uygulama yapılacağını merak etmeye başladılar. Yeni üniversite sınavı sistemi nasıl olacak? Yeni sistemde iki sınav yerine tek sınav yapılacağı, öğrencilerin iki kere heyecan yaşamalarının önüne geçileceği duyurulmuştu. Aynı zamanda puan sisteminde de bir değişikliğe gidildiğini belirten Saraç açıklamasında, “Diğer önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.” demişti. Yeni üniversite sınavı sistemi ile ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

YGS LYS 2018 SON DAKİKA HABERLERİ

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraç, yarın YÖK'te düzenleyeceği basın toplantısıyla konuya ilişkin düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacak.

Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 26 Eylül'de gerçekleştirilen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde üniversite giriş sistemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

YÖK Başkan Yekta Saraç üniversite giriş sisteminin değiştirileceğinin sinyalini Eylül ayında vermişti. 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşan Saraç, YGS- LYS ayrımının kalkacağını ifade ettiği konuşmada şunları söylemişti:

"Akademik yıldaki hedefimiz araştırma üniversiteleri başlığımızdır. Araştırma üniversitelerinde YÖK olarak verimli, gelişmelerimize katkı sağlayacak ortaklıklar olacaktır. Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir. Dolayısıyla bu durum belirli zaman aralıklarınsa değişiklik zorunlu olmaktadır. Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte sınav stresini azaltacak daha yalın sistemin Türkiye’ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Şu an uygulanan sistem iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte.

YENİ ÜNİVERSİTE SINAVI SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Esas açıklama yarın yapılacak. Daha önce yapılan açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Yekta Saraç yaptığı konuşmada sınavın puan sistemi ile ilgili de bir açıklama yaptı. Saraç’ın açıklaması aşağıdaki gibidir:

Şu andaki sisteme göre, ilki mart, ikincisi haziran ayında toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız.

Diğer önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.

Üniversite sınavları milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Ailelerimiz ve öğrencilerimiz asla tedirgin olmasın endişeye kapılmasınlar. Sorular aynı eskisi gibi MEB müfredatından sorulacak. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkı derslerine sarılsınlar. Daha yalın, sade ve sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz."

YÖK’ÜN ÜSTÜN BAŞARI SINIFLARI AÇILDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan YÖK Temel Bilimler Programları (TEBİP) kapsamında fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanında oluşturulan üstün başarı sınıfları İstanbul Üniversitesinde (İÜ) yapıldı.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Binası'nda yapılan açılış etkinliğine, TEBİP Üstün Başarı Sınıfları'na seçilen öğrenciler ile veliler katıldı.

Açılışta konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, temel bilimler alanında farklı ve kalıcı bir programı başlatmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, Temel Bilimlerin YÖK tarafından getirilen teşvikler sayesinde son yıllarda büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Bunun her geçen gün arttığını dile getiren Saraç, bu projeyi birkaç yıldır hayal ettiğini söyledi.

Prof.Dr. Saraç, konuşmasına şöyle devam etti:

"YÖK olarak üstün başarı sınıflarını oluştururken sizlere eğitim-öğretim hayatlarınız boyunca ne tür katkılar ve destekler verebiliriz sorusunun cevabını aradık. Türkiye tarihinde şu ana dek uygulanmamış bir destek programıya üstün başarı sınıfı oluşturuyoruz. Bu programı Türkiye'de ilgili programların en başarılılarını seçebilmek imkanına sahip olarak oluşturduk. Dolayısıyla bu programlardaki öğrencilerimiz Türkiye genelinde farklı üniversitelere yerleşen en üstün başarılı öğrencilerimiz. Temel bilimlerde ilk üç sıradan yerleşen öğrencilerimize burs veriyoruz. Fakat bu bursun miktarını sizlere has olmak üzere arttırdık, arttırıyoruz. Tabii burs dediğimiz bu husus her şeyin başladığı ve bittiği nokta değil. Önemli olan bu projenin kurgusu."

ESKİ ÜNİVERSİTE SINAVI SİSTEMİ NASILDI?

Değiştirilen sistemde üniversitelere iki sınavdan alınan puanların ortalamasıyla giriliyordu. Bu YGS Mart, ikincisi LYS ise Haziran ayında yapılıyordu.

YGS'de 4 ayrı testten adaylara 160 soru yöneltiliyordu. Yüzde 12.5 başarı gösteren yani 20 net çıkaran YGS'nin ilk barajını geçip ön lisans programlarını tercih edebiliyordu.

180 puan ve üzerini alanlar LYS'ye girme hakkı kazanıyordu. Toplam 2 hafta sonunda tamamlanan ve 5 aşamadan oluşan LYS'lerde de her aday en az 2 sınava giriyordu. 180 puan barajını aşanlar tercih yapma hakkını kazanıyordu.

YGS'de 6, LYS'de ise 12 puan türü bulunuyor. Adaylar toplam 18 puan türüne göre tercih yapıyordu.