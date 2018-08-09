Yıldızlı Geceler başlıyor 

Turkcell'in bir klasik hale gelen ‘Yıldızlı Geceler’ konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Türkiye’nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye’de sanatçılar, 30 Ağustos-9 Eylül’de müzik şöleni yaşatacak. 30 Ağustos’ta Volkan Konak’la başlayacak konser serisi, sırasıyla Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun, Edis, Berkay, Serdar Ortaç, Koray Avcı, Mehmet Erdem&Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara ile devam edecek.

İLK 3 ŞARKI SÜRPRİZİ

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy ise konsere gidemeyenlere özel bir sürpriz hazırlıyor. Sürpriz sayesinde ‘Turkcell Yıldızlı Geceler’, fizy ile müzikseverlerin ayağına gelecek.

Bu sayede müzik tutkunları, hayranı oldukları sanatçılarla fizy üzerinden bir araya gelerek, Harbiye Açıkhava’daki konserin heyecanını ve coşkusunu doyasıya yaşayabilecek, en sevdikleri şarkıcıların ilk 3 şarkısını fizy’den canlı olarak izleyebilecek.