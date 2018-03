YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgula 2018 YÖKDİL çıkmış soru cevap örnekleri

YÖKDİL 2018 sınav giriş belgesi yayınlandı mı YÖK son dakika YÖKDİL sınav giriş yerleri nereden öğrenilir sınav tarihi ne zaman? sınava girecek olan adayların merak ettiği bu sorunun yanıtını ve 2018 YÖKDİL sınav giriş yerleri öğrenme ekranını haberimizden görebilirsiniz. YÖKDİL başvuruları 7 Şubat ile 16 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖKDİL sınavının 2018 yılı birinci dönem müracaatlarının 16 Şubat'ta sona erdiğini, sınava 103 bin 629 adayın başvurduğunu bildirdi. YÖK tarafından yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik yapılan YÖKDİL sınavı için geri sayım başlarken başvuru yapan adaylar sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. 2018 YÖKDİL sınav giriş yerleri (sınav giriş belgesi) yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden TC kimlik no ve şifreleriyle erişima açılması ile birlikte öğrenebilecek. Adayların sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalı gerekmektedir. YÖK tarafından 17 mart tarihinde düzenlenecek olan YÖKDİL sınavı giriş belgesi ve çıkmış sorular ve cevapları tüm merak edilenleri bu haberimizde derledik.



YÖKDİL PROJESİ NEDİR?



YÖK tarafından konuya ilişkin açıklama şöyle:



“Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve özellikle de nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. Bu amaca yönelik olarak Yeni YÖK olarak yakın zamanda birçok yeni girişim başlattık. Bunların arasında yakın zamanda kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz 100 / 2000 projesi (ülkemizin 100 öncelikli alanında 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilmesi), ihtisaslaşma odaklı 1000 araştırma görevlisi kadrosu gibi doktoralı insan kaynağının arttırılması projelerimiz yer almaktadır. Yine geçtiğimiz yıl yeniden düzenlemesi yapılan doçentlik başvuru kriterleri de bu kapsamdaki girişimlerimizin arasında idi.”



“Başlatılan bu yeni girişimlerimiz akademi de olumlu bir şekilde değerlendirilmiş olmakla birlikte doktora öğrenci ve doçentlik başvuru süreçlerinde en önemli istek her iki süreç içinde baraj niteliğinde olan dil sınavı sürecinin iyileştirilmesi yönünde oldu. Uzun yıllardır akademik dünya yapılan sınavın alana özgü olması yönünde bir beklenti içerisinde idi ve beklentinin karşılanmasına yönelik olarak Yeni YÖK olarak gelen görüşleri de dikkate alarak kapsamlı bir çalışma başlattık ve mevcut yabancı dil sınavının yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) süreci başlatıldı.”



YÖKDİL sınavı için YÖK tarafından başlatılan bu çalışmada sınav sorularının hazırlanması süreci dil yetkinliği konusunda deneyimli Ankara Üniversitesi tarafından, sınavın organizasyonu ve uygulanması ise Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.



YÖKDİL sınavı ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilimizde gerçekleştirilecektir. Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilecektir ve yılda iki kez gerçekleştirilecektir.



SINAVIN BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?



İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve yabancı dil sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.



YÖKDİL’İN GEÇERLİLİK SÜRESİ OLACAK MI?



YÖKDİL’in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır.





SINAV UYGULAMASI



 Sınav, 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.



 Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.



 Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.







Adayların Sınava Girebilmesi İçin Gerekli Belgeler



 Adaylar, sınava girebilmek için “Sınav Giriş Belgesi” ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi”

(fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik

kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından

izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların

dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik

belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik

belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.







 Sınav Giriş Belgeleri, yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen tarih

aralığında adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı

alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların

görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon

bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde

sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek

amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş

Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



Adayların Yanlarında Bulundurması Yasak Olan Nesneler



 Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,



 Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar,



 Cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar,



 Her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler,



 Kâğıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar,



 İçecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri,



 İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlar ile gelmeleri kesinlikle yasaktır.









 Engel durumu/sağlık sorunu nedeniyle özel araç/gereç ile sınava girmek isteyen adaylar, ilgili

taleplerini bu kılavuzun “Başvuru İşlemleri” başlığında belirtilen şekilde iletmelidir. Söz konusu

adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.



 Sınav binalarının girişinde, adayların üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle

aranacak, yukarıda belirtilen nesnelerle sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına

alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan

sonra bu tür nesneleri taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.



 Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava

girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri,

sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav

salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Sınava girecek adayın yüzü,

kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.







Değerlendirme



 Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.



Sınav Sonuçlarının Açıklanması



 Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacaktır.



YÖKDİL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?



Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılıp, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmemektedir. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilmektedir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilmektedir.



Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) * 100] formülü kullanılmaktadır. YÖKDİL Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanmaktadır.



YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?



İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.



YÖKDİL SINAVINA YOĞUN BAŞVURU



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖKDİL sınavının 2018 yılı birinci dönem müracaatlarının 16 Şubat'ta sona erdiğini, sınava 103 bin 629 adayın başvurduğunu bildirdi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖKDİL'in onlarca yıldır dile getirilen "alana özgü" ilk dil sınavı olduğu ve ilk kez geçen yıl mart ayında gerçekleştirildiği kaydedildi.



İlk YÖKDİL sınavının sadece İngilizce yapıldığı, ancak temmuz ve kasım ayındaki sınavlarda İngilizce'nin yanına Almanca, Arapça ve Fransızca'nın da eklendiği belirtilen açıklamada, sınavın 2018 yılı birinci dönemine ilişkin müracaatların 7-16 Şubat'ta alındığı ifade edildi.



YÖKDİL sınavına giriş belgelerinin 12 Mart'ta yayımlanacağı ve sınavın 17 Mart'ta tek oturumda yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"YÖKDİL Sınavı, mevcut Yabancı Dil Sınavının (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik akademik yabancı dil sınavı niteliği taşıyor. Yılın ilk yarısında uygulanan sınavda, sınava başvuran aday sayısı 100'ün üzerinde olan alanlar için ise aynı yıl ikinci defa sınav yapılacak. Dolayısıyla bu yıl içerisinde ikinci kez uygulanacak YÖKDİL Sınavı İngilizcede üç alanda (Fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık), Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak. Bununla birlikte her yılın ilk yarısında bu dört dilde üç alanın üçünde de YÖKDİL Sınavı yapılmaya devam edilmesi planlanıyor."



AKADEMİ LEHİNE DOĞRU BİR KARAR ALDIĞIMIZ ANLAŞILIYOR



Açıklamada, YÖK Başkanı Saraç'ın da görüşlerine de yer verildi.



Saraç, sınavın 2018 yılı birinci dönemine ilişkin müracaatların 16 Şubat'ta sona erdiğini hatırlatarak, "2017 yılında üç dönemde yapılan sınavlara toplam 302 bin 256 adayımız başvurdu. Toplam rakama baktığımızda akademi lehine ne kadar isabetli bir karar aldığımız anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.



Saraç, 2018 yılı birinci dönemde alanlara göre yapılan başvurularla ilgili "İngilizce (Fen Bilimleri: 27 bin 217, Sağlık Bilimleri: 22 bin 156, Sosyal Bilimler: 49 bin 493), Almanca (Fen Bilimleri: 92, Sağlık Bilimleri: 62, Sosyal Bilimler: 970), Arapça (Fen Bilimleri: 20, Sağlık Bilimleri: 18, Sosyal Bilimler: 3 bin 167), Fransızca (Fen Bilimleri: 20, Sağlık Bilimleri: 23, Sosyal Bilimler: 391) Bu şekilde toplam başvuru da 103 bin 629 oldu." bilgisini paylaştı.