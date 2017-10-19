Yüzüne ateş eden genç, 37'nci kez ameliyat olacak

Konya'nın av tüfeği üretimiyle ünlü Huğlu İlçesi'nde oturan CNC operatörü Yusuf Yayla, tartıştığı kız arkadaşı V.T. ile ayrıldı. Bunalıma giren Yayla, 20 Kasım 2014 gecesi evdeki av tüfeğiyle çenesinin altına ateş ederek yaşamına son vermek istedi. Silah sesini duyan annesi 57 yaşındaki Kadriye Yayla, şofben tüpünün patladığını zannederek banyoya gittiğinde yüzü parçalanmış, kanlar içindeki oğlunun bedeniyle karşılaştı. haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yusuf Yayla, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavisi yapılan Yayla'nın çenesinin yanı sıra elmacık kemikleri, burnu ve dişlerinin parçalandığı belirlendi.

3 YILDA 36 AMELİYAT OLDU

Uzun tedavinin ardından Yusuf Yayla, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yayla'nın eski görünümüne kavuşması için ardı ardına ameliyatlar yapıldı. Burnu parçalandığı ve çenesi dağıldığı için trake deliğinden nefes alan Yayla'ya 3 kez baldırından alınan dokuyla kıkırdak nakli yapıldı, ancak tutmadı. 3 yılda burun, çene ve yüzünden 36 ameliyat olan Yusuf Yayla, 37'nci ameliyatı için "Son umudum" dediği Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne geldi.

DOKTORUNUN TAYİNİ ÇIKTI

AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan'ın muayene ettiği Yusuf Yayla, tamamen parçalanan yüzünde doktorların çabasıyla kısmi toparlanma olduğunu söyledi. Konya'da ameliyatlarını yapan doktorların tayininin çıktığını belirten Yayla, "Bir arayış içine girdim. Yakınlarımın tavsiyesiyle Doç. Dr. Özlenen Özkan'la iletişime geçtikten sonra Antalya'ya gelmeye karar verdim. Konya'da 36 ameliyat geçirdiğimi kendilerine söyledim. Burada bu tür ameliyatların yapıldığını ve deneyimli bir ekiple tedavi edildiği cevabını aldım. Bu beni ve ailemi umutlandırdı" dedi.

GURUR MESELESİ YAPTI

Oğlunun kız arkadaşıyla ayrıldıktan sonra bunu gurur meselesi yapıp intihar girişiminde bulunduğunu anlatan Kadriye Yayla, silah sesini duyduğunda banyodaki şofben tüpünün patladığını zannettiğini söyledi. Banyoya gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını kaydeden anne Yayla, "Çığlıklarım üzerine emekli hemşire olan komşumuz yardıma geldi. Yüzüne havlu bastırarak ambulansla hastaneye götürdük. Hastanede plastik cerrah vardı. İlk müdahaleler onlar tarafından yapıldı" diye konuştu.

'İNŞALLAH İYİLEŞECEK'

Daha önceki ameliyatların vücudun diğer bölgelerinden doku alınarak yapıldığını kaydeden Kadriye Yayla, "Burnundan 3 kez ameliyat oldu ancak kıkırdak tutmadı. Burnundan dördüncü ameliyata hazırlanırken doktorunun tayini çıktı. Bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduk. Burada duyduklarımız bizi heyecanlandırdı. Yusuf 3 çocuğumdan en küçüğü. İnşallah iyileşip evimize döneceğiz" dedi.