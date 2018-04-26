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Zonguldak'ta ölü bir yunus sahile vurdu

Alınan bilgiye göre, Kapuz Mahallesi Uzunkum mevkisinde sahilde gezen vatandaşlar, ölü bir yunusun sahile vurduğunu fark etti.

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Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından sahile gelen  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, yunus üzerinde inceleme yaptı.
 
İncelemelerin ardından, yunus Zonguldak Belediyesi görevlilerince sahilden kaldırıldı.
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, bu mevsimde yunus ölümlerinin normal olduğunu ve yapılan incelemelerde yunusun üzerinde olağandışı  bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

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