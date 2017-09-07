A Milli Takımımız grubunda 1. olabilir

Milli Takım karabatak gibi, bir batıyor, bir çıkıyor! Rusya’da yapılacak 2018 Dünya Kupası’na gitmek için mücadele veren Ay-Yıldızlılar’da son bir yılda yaşananlar ise film gibi!

Grup maçları öncesi, dönemin teknik direktörü Fatih Terim bazı futbolcuları ile sorun yaşadığını söyleyip, bu oyuncuları kadro dışı bırakıyor ancak sorunun ne olduğunu açıklamadığı için ortalık dedikodudan geçilmiyor. Macera aramayı seven Fatih Terim, fizik gücü ile bilinen İzlanda karşısında Cenk, Mevlüt ve Enes gibi golcüleri kenarda oturtup Emre Mor ve Volkan Şen gibi kısa boylu oyuncular ile sahaya çıkıp tarihi bir yenilgi alıyor!

Bu kargaşa içinde Milli Takımımız ilk üç maçta tam yedi puan kaybediyor.

Daha sonra çark eden Terim, kadro dışı bıraktığı futbolcuları tekrar kadroya çağırıyor ancak bu kararı için “İçime sinmedi” diyerek kaosu devam ettiriyor.

Son 4 maça gelmeden önce herkes ile kavgalı olan Terim bu kez futbol dışı bir kavgaya karışıyor ve TFF yönetimi tarafından haklı olarak görevinden alınıyor.

Milli Takım hocalığı için istediği çözümü yurt içinde bulamayan TFF Başkanı, rotayı Beşiktaş’ta beraber çalıştıkları 72 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu’ya çevirip, Milli Takım’ın başına getiriyor. İlk maçın Ukrayna ile olması Lucescu için avantaj gibi görünse de hocanın Türk Milli Takımı’nı tanımıyor olması çok büyük bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Ukrayna karşısına çok acemice ve hatalı bir kadro ile çıkan Milliler, çok kötü bir oyun ile gol pozisyonu dahi bulamadan 2-0 yeniliyor.

Evet aleyhimize bazı hakem hataları oldu ama Lucescu’yu maç sonu dinlediğimiz zaman oldukça şaşırıyoruz. Geçmişte olduğu gibi kaybettiği maçlar sonrası ağlamayı çok seven Lucescu kendinde hiçbir kusur aramadan tüm suçu hakemlere ve yabancı sayısındaki serbestliğe çıkarıyor! Geçtiğimiz salı akşamı ise Hırvatistan karşısına Arda Turan hariç takımlarında oynayan formda oyuncular ile çıkmayı akıl eden Lucescu, Milli Takım’ın başında çok önemli bir galibiyet alıp grubunda tekrar iddialı bir konuma geliyor. Son bir yıl içinde yaşanan bunca içsel soruna rağmen kalan iki maçı kazandığı taktirde en az play-off oynayabilecek; hatta olası bir Ukrayna-Hırvatistan beraberliği ile gurubundan birinci çıkma şansına sahip bir Türkiye var.

Eğer ki Dünya Kupası’na gitmek istiyorsak ilk olarak Milli Takım kampından gece 01.30’da televizyon kanalına canlı bağlantı yapan, neredeyse duvardaki güvenlik kameralarına bile konuşacak durumda olan Arda Turan kesinlikle kontrol altına alınmalıdır.

İkinci olarak ise Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun hakemler, UEFA, yabancı oyuncu sınırlaması gibi gereksiz işler ile uğraşmasının engellenip, en doğru kadroyu yapabilme adına işine odaklanmasının sağlanması gerekir.