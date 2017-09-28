Ali Palabıyık tetikçi değil!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy’de oynanan derbi maçta yaşanan pozisyonlar ile ilgili olarak verilen ve verilmeyen hakem kararları nedeniyle ortalık iyice karıştı. Ali Palabıyık’ın bu maça atanmasının doğru olup olmadığı konusu da futbol kamuoyu tarafından oldukça tartışıldı.

En son form durumlarına baktığımız zaman bu önemli maç için Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus isimlerinin en uygun adaylar olduğu görülüyor. Ben de MHK’nin yerinde olsam bu maça Ali Palabıyık’ı atardım, ancak bu maçtan önce bu hakemin son olarak Karabük-Beşiktaş maçında görev almamasının daha doğru olacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki zorlu derbide hakem adına tartışılacak o kadar çok aksiyon yaşandı ki, belki de toplam on tane maçta olabilecek tartışmalı pozisyonlar bu müsabakada bir araya geldi. İşin gerçek yanına baktığımız zaman ise Ali Palabıyık’ın tartışmalı pozisyonlarda vermiş olduğu kararların doğruluk oranının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz.

Ancak bir hakem olarak Ali Palabıyık’ın en büyük şanssızlığı ise Fener ceza alanı içinde Hasan Ali’nin, rakibi Cenk’in ayağına basmış olduğu pozisyonu göremeyip Beşiktaş lehine bir penaltı kararı verememiş olması ile yardımcısı Cem Satman’ın Beşiktaş’ın net golünü ofsayt olarak görüp golü iptal ettirmiş olmasıydı. Tabi ki her iki pozisyon da Beşiktaş lehine tecelli edip, Siyah-Beyazlılar maçı kaybedince eleştirilerin dozu arttı. Böylesine zor bir maçta iki penaltı kararı verip, beş de kırmızı kart gösteren Ali Palabıyık’a bırakın Türkiye’yi, Avrupa’da dahi hiç bir hakem otoritesi niye bu penaltıları verdin, niye bu kırmızı kartları gösterdin diyemez. Evet Ali Palabıyık pozisyonu göremediği için Beşiktaş lehine bir penaltı kararı vermeyerek hata yaptı. Ofsayt nedeniyle gol iptalinde ise hatayı yapan yardımcı hakemdi. Bu nedenle böylesine zor ve kritik pozisyonların bol olduğu bir maçta sonucu etkileyecek bir hata yaptı diye Ali Palabıyık’ı eleştirelim, ancak “ Tetikçi” olarak ilan etmeye kalkmayalım. Gözlemci raporu ve MHK kararına göre Ali Palabıyık belli bir süre dinlensin ve yaşadığı psikolojik travmayı atlatsın. Ancak bu maç ve sonrası ile ilgili sadece Ali Palabıyık değil Şenol hoca da, Mahmut Uslu da, Quaresma da yaptıklarının hata olduğunu anlayıp bundan sonrası için hep birlikte daha dikkatli olsunlar.