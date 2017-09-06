Eskişehir’de milli zafer!

Cuma günü açıkladığı milli takım aday kadrosuna almadığı Beşiktaş takım kaptanı Oğuzhan ile ilgili gelen tepkiler üzerine çark ederek üç gün sonra bu oyuncuyu kadroya dahil eden Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, “Sadece aptallar fikir değiştirmezler” diyerek kendisini savunmuştu!

Milli Takımımız’ın üç gün ara ile oynadığı Ukrayna maçı ile Hırvatistan maçı kadrolarına bakıp iki kadro arasında ilk onbirde yedi değişik oyuncunun oynadığını gördüğümüzde ise bunun çok mantıklı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Milli Takımımız’ın başına dört önemli maçta kurtarıcı olarak getirilen Mircea Lucescu ne yazık ki deneme yanılma yolu ile Milli Takımımızı tanımaya çalışırken, teknik adam yanlışlıklarından Ukrayna’ya yenildik. Dün ise daha akılcı bir kadro ile güçlü Hırvatistan’ı yendik.

Sahaya çıkan kadromuzda bu kez Arda Turan hariç kendi takımlarında oynayan daha formda oyuncular yer aldı. Nuri Şahin, Oğuzhan gibi top ile oynama ve pas yapma yetenekleri fazla olan oyuncular ile Ukrayna maçına göre daha etkili bir oyun oynadık.

Kaan Ayhan sağ kanatta hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun sergilerken Ukrayna maçında Şener’in oynayıp Kaan’ın neden oynatılmadığını da teknik direktör Mircea Lucescu’ya sormak gerekir.

Oyunun bütününe baktığımızda ideal kadrosundan eksik olarak sahaya çıkan Hırvatistan takımını bu eksikliklerin olumsuz olarak etkilediğini gördük. Milli Takımımız ise İzlanda’nın Ukrayna’yı yendiği gecede, çok isteyerek ve arzu ederek oynadı ve Hırvatistan karşısında aldığı önemli galibiyet ile umutlarını son iki maça taşıdı.

Macar futbol tarihinin uluslararası arenadaki önemli hakemlerinden birisi olan Viktor Kassai dün akşam oyunu iyi kontrol etti ve doğru sarı kartlar gösterdi. Ancak ilk yarıda kale alanımız içinde Burak Yılmaz’ın eli ile oynadığı top için vermediği penaltı kararı Milli Takımımız adına şans hakem adına ise önemli bir hata idi.