Fenerbahçe bu skorla moral buldu

Fenerbahçe maça enlemesine ve yatay futbolu terketmiş görüntüsüyle başladı. Nabil Dirar’ın geliştirdiği akın sonrası yapmış olduğu orta topuna Ozan Tufan’ın kafasından gelen erken golle Fenerbahçe öne geçti. Hemen ardından gelen dakikalarda Giuliano’nun ikinci Fener golü geldi. Sarı-Lacivertliler’e maç başında attığı gollerle hem moral, hem de güven geldi. Orta saha desteğiyle hücumda çoğalmaya başladı. Yeni Malatyaspor karşısında etkili ve baskılı oldu. Giuliano ve Valbueno ile pozisyonlar da buldu. Her ne kadar gol sesi vermemiş olsa bile Hasan Ali’yle üçüncü golü de buldu.

Eğer orta sahandan gole giden oyuncun oluyorsa, yetmedi savunmanın solundan gelip Hasan Ali’yle gol atabiliyorsan, o zaman maçı kazanma adına her türlü olumlu girişimlerde bulunmuş olursun. Malatyaspor’un direkten dönen topları her ne kadar şanssız anlar olduysa, Fenerbahçe’de de Valbueno’nun gollük şutunun da direkten dışarı çıkması ayrı bir şanssızlık görüntüsüydü. İsla -Dirar birlikteliği sağ kanat akınlarında pozitif görüntü sergiledi. Giuliano- Soldado paylaşmasına Valbueno da katkı sağlayan oldu. Adem Büyük’ün pasıyla Batuhan Yeni Malatyaspor’un golünü attı. Bu golde Fenerbahçe savunmasını hatalı gördüm. Fenerbahçe, ilk yarı iyi, ikinci yarı ise skoru koruma adına durağan top oynamaya başlayınca sıkıntılara girdi. Koskoca Fenerbahçe ilk yarı bu kadar rahat bu skora ulaşabiliyorsa, ikinci yarı, ilk yarıyı arattı. Fernandao, kaçırdığı golle Fenerbahçe’yi dördüncü golden mahrum bıraktı. Sarı-Lacivertliler derbi öncesinde bu skorla moral buldu ama Galatasaray deplasmanında daha iyi futbol oynamak zorunda.