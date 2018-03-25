Kazandık ama oyun yeterli değil

Lucescu yeni bir A Milli Takım olgusu yapmak için olağanüstü uğraş veriyor. İrlanda Cumhuriyeti karşısında izlediğimiz Milli Takım, galip gelmesine geldi ama ortaya koyduğu futbol ne yazık ki beğenilmedi. Galip gelmek güzel tabi.. Ama bu kadar korkak ve ürkek futbol Milli Takım’a yakışmadı.

Bizim futbol felsefemiz, oyun anlayışımız böylesine korkak olmamalı. Topla fazla oynuyor gözükebiliriz. Ama nerede diyecek olursanız; kendi yarı alanında paslaşmalarla, enine ve kaleci Volkan Babacan’a dönük futbol anlayışı, günümüzün futboluna hiç de uygun değil. Dikine ve öne doğru oynamak varken biz geriye oynamayı çok seviyoruz.

Pas yüzdemiz al gülüm-ver gülüm tarzında olunca seyredenleri de sıkıntıya sokuyor. Bu tarz futbol anlayışıyla Cenk Tosun’dan gol beklemek hayal ürünü olur. Bir de kenar akını yoksunu olarak gözükünce hücum bölgesindeki etkinliğimiz yok denecek derecede az kaldı. Sağ ve sol kanatta oynaması gereken oyuncular kenarda otururken, bizim ortaya koyduğumuz futbol nasıl beğenilir? Pozisyona girerek atmadık gol. Bir duran top organizasyonundan Mehmet Topal gol attı ama her zaman olacak şey değil.

Orta saha dikine oynama isteğinde olmadığı zaman rakibi zorlayamazsın. Savunma anlayışımız fena değil. Rakibin hava toplarında üstün gözüktüler. Ne zamanki 70 dakikayı buldu oyun, biraz daha ileri oynamayı düşündük. O zaman ben de sormak isterim; daha önceki dakikalarda neredeydiniz?

Cengiz Ünder oynar diye ümitlenmiştik. Ama sakatlığı nedeniyle görev alamayınca kenar ataklarda bir ayağımız topal kaldı. Kısacası çok da güçlü olmayan İrlanda Cumhuriyeti karşısında çok net bir gol pozisyonu verdik ama Hogan boş kalemize golü kaçırdı. Başka da pozisyon vermeden Mehmet Topal’ın kaydettiği golle maçı kazanan olduk.