Ali Sami ALKIŞasalkis@stargazete.com
Sağlık olsun demek sinirime dokunuyor
21 Nisan 2017 Cuma
Tarih yazmaya kalktığında, sahada imlâ hatası yapmayacaksın... Beşiktaş bunu bildiği için; rakibe yönelik yüklemelerinde dengesiz kalmamak adına, mecburen kontrollü atak yapıyordu. Bu da, baskımızın rakibin üzerinde telaş/korku/panik türü sendelemeler yaratmasına ve hatalar yapmasına olanak tanımadı. Zaten Cenk Tosun’un uzaktan iki şutu dışında, yürek hoplatan pozisyonumuz da olmadı. Tehditkâr değildik.
Gene de Talisca’nın dönerek attığı golle, öne geçmesini bildik. 1-0 öne geçiş hevesimizi/heyecanımızı/maça odaklanmamızı arttırdı ama; Lyon maçın başından itibaren sergilediği etkin takım oyununu, tempo arttırarak besledi. Lacazette kısa sürede bunu ödüllendirmesini bildi. Attığı gol dışında, bir şutu da direkten döndü.
***
Şoka girmedik ama biraz sarsıldık. Bu yüzden, ataklarımız biraz savruk olmaya başladı. Arabamız iyi ve hızlı gidiyor gibi görünse de, balans ayarımız bozuktu. Direksiyon sağa-sola kayma yapıyordu. Rakibi bir türlü sindiremiyor, aksine cesaretlendiriyorduk.
İkinci yarıya, daha önce yapmadıklarımız veya yapamadıklarımızı sergileyerek başladık. Baskımız direnç ve moral kırıcıydı... Talisca ve Cenk’le durmadan goller kaçırıyorduk. Lyon’un ilk defa başı döndü... İşte bu sayede tabelayı değiştirdik. Takım zaten iyiydi ama; özellikle Talisca harika/müthiş/inanılmaz oynuyordu.
2-1’den sonra yenebilecek talihsiz bir golün, bizi sürükleyeceği felaket korkusu; tempoyu kontrolü hale getirmeye zorladı. Babel o inanılmaz şekilde kaçırdığı golü atsa, maç uzatmaya bile gitmeyecekti. Ama ne yazık ki, arka arkaya iki penaltı atışını kaçırınca, yarı fi nal şansı da kaçtı. Oysa çok müthiş bir mücadele vermiştik. Yazık oldu.
Yazarın Diğer Yazıları
-
18Nisan2017Akıllı olun!
-
14Nisan2017Taş ocağından altını çıkaramadık
-
11Nisan2017Don Kişot değil, kahraman olun!
-
9Nisan2017Maç dediğin budur arkadaş
-
4Nisan2017Şenol Güneş bile çileden çıkıyorsa..
-
3Nisan2017Sertliğe sertlik... Mertliğe mertlik..
-
28Mart2017“Oyun Disiplini” markette satılır mı?
-
22Mart2017Sıkıntı burada!
-
20Mart2017Kendi lastiğini patlatan şoför!